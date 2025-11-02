Μενού

Βλάβη στο πλοίο «Super Star» πριν αναχωρήσει από την Καβάλα: Ταλαιπωρία για τους επιβάτες

Το πλοίο «Super Star» παρουσίασε βλάβη στη μηχανή και έμεινε στο λιμάνι.

Reader symbol
Newsroom
Λιμάνι Πειραιάς
Το λιμάνι του Πειραιά | Orange Press Agency
  • Α-
  • Α+

Βλάβη στην αριστερή κύρια μηχανή παρουσίασε το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Super Star» στο λιμάνι της Καβάλας, λίγο πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου του.

Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει δρομολόγιο με προορισμό τη Λήμνο, τον Άγιο Ευστράτιο και το Λαύριο, μεταφέροντας 113 επιβάτες, 34 Ι.Χ., 8 φορτηγά και 2 δίκυκλα, κατά το ΑΜΠΕ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, στο πλοίο αναμένεται να επιβληθεί προσωρινή απαγόρευση απόπλου, έως ότου αποκατασταθεί πλήρως η βλάβη και πιστοποιηθεί η αξιοπλοΐα του από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ενημερώσει τους επιβάτες, ενώ εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις για την εξυπηρέτηση της γραμμής, εφόσον απαιτηθεί.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ