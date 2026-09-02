«Black out» στα φανάρια του κέντρου της Αθήνας: Μποτιλιάρισμα γιατί έπεσε η τάση του ρεύματος

Αυξημένη κίνηση παρατηρήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (2/9) στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, μετά από ολικό black out στους φωτεινούς σηματοδότες, oι οποίοι βγήκαν εκτός λειτουργίας, λόγω πτώσης της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr, σε αρκετές κεντρικές αρτηρίες τα φανάρια έσβησαν προκαλώντας μεγάλη συμφόρηση και καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.