Βοιωτία: Επίθεση από την 62χρονη δέχτηκε δημοσιογράφος - «Στο στόμα μου δεν θα το ξαναβάλεις»

Ένταση σημειώθηκε έξω από το σπίτι της 62χρονης γυναίκας στη Βοιωτία, η οποία κατηγορείται ότι έθαψε τη μητέρα της χωρίς να δηλώσει τον θάνατο στις Αρχές, συνεχίζοντας να λαμβάνει τη σύνταξή της και τα επιδόματα που δικαιούταν.

Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού ρεπορτάζ, δημοσιογράφος του τηλεοπτικού σταθμού Star επιχείρησε να της απευθύνει ερώτηση, πλησιάζοντάς την με το μικρόφωνο.

Τότε η 62χρονη αντέδρασε βίαια: άρπαξε το χέρι της δημοσιογράφου, πήρε το μικρόφωνο και το πέταξε προς το μέρος της.

«Στο στόμα μου δεν θα το ξαναβάλεις, άκουσες;» ακούγεται να φωνάζει η γυναίκα, ζητώντας να της υποβάλλονται ερωτήσεις «μόνο από απόσταση».

Μάρτυρες του περιστατικού ήταν και άλλοι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στο σημείο και οι οποίοι ανέφεραν ότι η 62χρονη ήταν επιθετική απέναντι σε όλους. Μετά το συμβάν, η γυναίκα αποσύρθηκε στο σπίτι της και έκτοτε δεν έχει ξαναεμφανιστεί.