Βοιωτία: Ερωτήματα για τον θάνατο της ηλικιωμένης που βρέθηκε σε λάκκο - Τι ομολόγησε η 62χρονη

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με την υπόθεση θανάτου μίας ηλικιωμένης σε χωριό της Βοιωτίας, η οποία εντοπίστηκε θαμμένη από την 62χρονη κόρη της, σε αυτοσχέδιο λάκκο μέσα σε παλιό στάβλο.

«Η πιστοποίηση του θανάτου ενός ανθρώπου γίνεται μόνο από γιατρό» όπως αναφέρει ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων στο Action 24.

«Ήμασταν σίγουροι για το ότι η γυναίκα ήταν νεκρή όταν την ενταφίασαν» αναφέρει ο ιατροδικαστής τονίζοντας ότι αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο ερώτημα για την υπόθεση.

«Εάν οι τοξικολογικές και οι σκελετικές εξετάσεις που θα γίνουν δεν αποδώσουν, τότε η σορός υπάρχει περίπτωση να μείνει με αδιευκρίνιστη αιτία θανάτου» υποστήριξε ο κ. Λέων.

Βοιωτία: Η απολογία της 62χρονης

«Η μητέρα μου απεβίωσε από παθολογικά αίτια το καλοκαίρι του 2023. Με τη βοήθεια ενός άνδρα από την Αλβανία που τον λένε Γιάννη, σκάψαμε και κρύψαμε τη σορό στον παλιό στάβλο, δίπλα από το σπίτι» ανέφερε η 62χρονη στην απολογία της για τον θάνατο της μητέρας της.

Διαβάστε επίσης: Βοιωτία: Παρουσίαζε άσχετη γυναίκα για μάνα της – «Βοήθησέ με ή αυτοκτονώ» - Πώς ξεσκεπάστηκε

Η ίδια φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι απέκρυψε την σορό της μητέρας της προκειμένου να συνεχίσει να παίρνει το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της, καθώς αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα.

Η φωτογραφία που την ξεσκέπασε

Πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου αναφέρουν ότι μία φωτογραφία ήταν το κλειδί όταν προσέγγισαν οι αρχές την 62χρονη και κατάλαβαν ότι τους έλεγε ψέματα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι αστυνομικοί είδαν αυτή την ηλικιωμένη γυναίκα, παρατήρησαν ότι δεν αντιστοιχούσε η ηλικία της, το όνομά της και πλέον με μία φωτογραφία που βρήκαν ρωτούσαν στο χωριό ποια ήταν αυτή η γυναίκα. Έτσι βρήκαν ότι η ηλικιωμένη είναι μητέρα ενός άλλου ανθρώπου και κατάλαβαν την απάτη.

Η διευθύντρια του ΚΕΠ ανέφερε ότι είχε αυτοάνοσο νόσημα και ένα παιδί, που σπουδάζει στην Κρήτη και έχει πολλά έξοδα. Η αστυνομία εντόπισε το παιδί αυτό κι αφού ρωτήθηκε αν γνώριζε για το θάνατο της γιαγιάς του φέρεται να κατέθεσε ότι δεν ήξερε γιατί είχε να πάει στο χωριό πέντε χρόνια.

Κρίσιμο ζήτημα είναι η ιατροδικαστική εξέταση που θα γίνει στη σορό της ηλικιωμένης, για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ίχνη εγκληματικής ενέργειας.