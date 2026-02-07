Βοιωτία: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα του 1 εκατομμυρίου τον μήνα - Λαθραία τσιγάρα, όπλα και πλαστογραφίες

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος λαθραίων καπνικών προϊόντων οδήγησε στη σύλληψη 25 ατόμων, αποκαλύπτοντας μια καλοστημένη και εξαιρετικά προσοδοφόρα εγκληματική δραστηριότητα.
Σύμφωνα με το MEGA, στην κορυφή της οργάνωσης βρίσκονταν δύο αδέρφια, τα οποία φέρονται να αποκόμιζαν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ τον μήνα από την παράνομη διακίνηση.
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισε 10 χώρους που λειτουργούσαν ως πλήρης αλυσίδα παραγωγής και αποθήκευσης. Από εργαστήρια επεξεργασίας μέχρι σημεία συσκευασίας και διανομής, το κύκλωμα είχε στήσει μια ολόκληρη βιομηχανία.
Τι βρέθηκε στις έρευνες
Οι κατ’ οίκον έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων αποκάλυψαν τον πλούτο που είχε συσσωρευτεί από τη δράση τους:
600.000 ευρώ σε μετρητά
Όπλα
Κινητά τηλέφωνα και χειρόγραφες σημειώσεις
Πολυτελή οχήματα
Κατοικίες-βίλες όπου διέμεναν αρκετά από τα μέλη της οργάνωσης
Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν, σύμφωνα με τις αρχές, ότι επρόκειτο για ένα από τα πιο οργανωμένα κυκλώματα λαθρεμπορίας καπνικών που έχουν εντοπιστεί τα τελευταία χρόνια.
