Βοιωτία: Η 62χρονη μίλησε στη δημοσιογράφο στην οποία επιτέθηκε - «Λέτε ψέματα»

Μία σύντομη δήλωση στη δημοσιογράφο του Star, στην οποία επιτέθηκε γυρνώντας της το χέρι, έκανε η 62χρονη στη Βοιωτία, η οποία κατηγορείται ότι έθαψε τη μητέρα της χωρίς να δηλώσει τον θάνατο στις Αρχές, συνεχίζοντας να λαμβάνει τη σύνταξή της και τα επιδόματα που δικαιούταν.

Η 62χρονη, γύρω στις 08:30 το πρωί, βγήκε από το σπίτι μαζί με τα σκυλιά της, όταν την πλησίασε η δημοσιογράφος από τις «Αλήθειες με τη Ζήνα» που της ζήτησε να κάνει κάποια δήλωση σχετικά με το συμβάν.

Η 62χρονη στη Βοιωτία, τότε, έβγαλε το κινητό της και άρχισε να καταγράφει το τηλεοπτικό συνεργείο, ενώ ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Δημοσιογράφος: Ωραία, μας τραβάτε και εσείς, σας τραβάμε και εμείς. Εγώ είμαι που μου είπατε ότι θα κάνετε μια δήλωση.

62χρονη: Ποτέ δεν το είπα, λέτε ψέματα, ψέματα.

Δημοσιογράφος: Εμένα, το χέρι μου που το γυρίσατε

62χρονη: Και εμένα με χτυπήσατε με το μικρόφωνο στο δεξί μάτι

Βοιωτία: Επίθεση από την 62χρονη δέχτηκε δημοσιογράφος

Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού ρεπορτάζ, δημοσιογράφος του τηλεοπτικού σταθμού Star επιχείρησε να της απευθύνει ερώτηση, πλησιάζοντάς την με το μικρόφωνο.

Τότε η 62χρονη αντέδρασε βίαια: άρπαξε το χέρι της δημοσιογράφου, πήρε το μικρόφωνο και το πέταξε προς το μέρος της.

«Στο στόμα μου δεν θα το ξαναβάλεις, άκουσες;» ακούγεται να φωνάζει η γυναίκα, ζητώντας να της υποβάλλονται ερωτήσεις «μόνο από απόσταση».

Μάρτυρες του περιστατικού ήταν και άλλοι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στο σημείο και οι οποίοι ανέφεραν ότι η 62χρονη ήταν επιθετική απέναντι σε όλους. Μετά το συμβάν, η γυναίκα αποσύρθηκε στο σπίτι της και έκτοτε δεν έχει ξαναεμφανιστεί.