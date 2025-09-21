Βοιωτία: Στο μικροσκόπιο ο χρόνος θανάτου της μητέρας της 62χρονης - Η φωτογραφία «κλειδί»

Νέες εξελίξεις ήρθαν στο φως σχετικά με την υπόθεση της 62χρονης γυναίκας που έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της για να παίρνει το επίδομα και τη σύνταξή της, στη Βοιωτία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός της μητέρας έχει μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας και αναμένεται να εξακριβωθούν τα αίτια και ο χρόνος θανάτου, καθώς ελέγχεται αν είχε πεθάνει μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που ισχυρίζεται η 62χρονη.

Από την ημερομηνία θανάτου της μητέρας θα φανεί και το ποσό που εισέπραττε η κόρη της από τη σύνταξη της νεκρής μητέρας της.

Παράλληλα, ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι ο εγγονός της άτυχης γυναίκας δήλωσε στις αρχές ότι είχε πολύ πέντε χρόνια να μιλήσει τόσο με την μητέρα του όσο και με την γιαγιά του καθώς και το γεγονός ότι ούτε άλλοι συγγενείς ή γείτονες την είχαν αναζητήσει.

Βοιωτία: Η φωτογραφία «κλειδί» που πρόδωσε την 62χρονη

Σύμφωνα με το Mega, μια «φωτογραφία-κλειδί» πρόδωσε την 62χρονη στις αρχές. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι της, εκείνη είχε ζητήσει από μια γειτόνισσα να προσποιηθεί ότι είναι η μητέρα της.

Ωστόσο, οι αρχές βρήκαν μια φωτογραφία στο σπίτι και, αφού τη δείξανε στους κατοίκους του χωριού, διαπίστωσαν ότι η γυναίκα δεν ήταν αυτή που ισχυριζόταν, αποκαλύπτοντας έτσι την απάτη.