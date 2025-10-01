Βοιωτία: Την ενοχή της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της πρότεινε η εισαγγελέας

Την ενοχή της 62χρονης στη Βοιωτία, που παραδέχθηκε πως έθαψε τη μητέρα της σε λάκκο στο σπίτι της, πρότεινε σήμερα η εισαγγελέας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θηβών, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, καταδικάστηκε σε 14μηνη φυλάκιση. Ο εισαγγελές πρότεινε να εκτίσει τους δύο μήνες. Η τελική απόφαση του δικαστηρίου είναι να εκτίσει ένα μήνα φυλάκισης, οπότε οδηγείτα στη φυλακή για ψευδή κατάθεση.

Συγκεκριμένα, κατά την απολογία της, αποκάλυψε ένα οικογενειακό δράμα, το οποίο βίωνε τα τελευταία 20 χρόνια, «μία θηλιά στον λαιμό» όπως είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας πως ο σύζυγός της ήταν βίαιος απέναντί της, πως είχε βιώσει ξυλοδαρμούς και γι' αυτό τον χώρισε.

Μεταξύ άλλων, η 62χρονη στη Βοιωτία περιέγραψε τα σοβαρά ιατρικά προβλήματα του γιου της, ενώ λόγω της κατάστασης στην οποία είχε περιέλθει, απευθύνθηκε σε τοκογλύφο, ζητώντας του ένα εύλογο ποσό.

Μάλιστα, το 2017 είχε χρέος 74.000 ευρώ και ο τοκογλύφος, όπως τόνισε, φέρεται να της ζητούσε τα 1.500 από τα 1.588 ευρώ που έπαιρνε ως μισθό από τη δουλειά της στα ΚΕΠ. Παράλληλα, στάθηκε και στον θάνατο της μητέρας της.

Ειδικότερα, διευκρίνισε πως τη φρόντιζε καθημερινά, ενώ στα τέλη του Αυγούστου του 2023, όποτε και πέθανε η ηλικιωμένη, φέρεται να την είχε ταΐσει, να την είχε καθαρίσει προτού φύγει από τη ζωή.

Η ίδια είπε ακόμη ότι, τη στιγμή του θανάτου της ηλικιωμένης στη Βοιωτία, μαγείρευε, όταν πήγε στο δωμάτιο και την είδε νεκρή. Όσον αφορά τους «συνεργούς» της, πρόσθεσε πως ζήτησε από έναν άνθρωπο να τη βοηθήσει στη μεταφορά, και όχι στην ταφή της μητέρας της.