Βόλος: Άγιος Βασίλης «αιωρήθηκε» και μοίρασε δώρα σε παιδιά στο Νοσοκομείο

Μια συγκινητική εικόνα ήρθε στο φως της δημοσιότητας από το Βόλο, όταν ένας «Άγιος Βασίλης» μοίρασε δώρα στα παιδιά στο Νοσοκομείο του Βόλου όσο «κρεμόταν» από το παράθυρο.

Συγκεκριμένα σήμερα το πρωί (29/12) ο «Άγιος Βασίλη» κατέβηκε με τη χρήση τεχνικής ραπέλ στον χώρο της Παιδιατρικής Κλινικής, προσφέροντας δώρα και στιγμές χαράς στα παιδιά της μονάδας.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινωνικών και εθελοντικών δράσεων της ομάδας της ΕΟΔ και έχει ως σκοπό τη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των εορταστικών ημερών.

«Θέλαμε να κάνουμε κάτι και να δώσουμε χαρά στα παιδάκια που νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Χάρης Παπαμαρκάκης, αντιπρόεδρος της ελληνικής ομάδας διάσωσης Μαγνησίας.