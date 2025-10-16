Βόλος: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από τους συμμαθητές του - Χτύπησαν και τον διευθυντή

Ακόμη ένα περιστατικό βίας ανηλίκων έλαβε χώρα στον Βόλο, με έναν 16χρονο μαθητή να δέχεται επίθεση από δύο 17χρονους και έναν 23χρονο συμμαθητές του.

Μάλιστα, σύμφωνα με το gegonota.gr, όταν ο διευθυντής του σχολείου επιχείρησε να σταματήσει τον καυγά μπαίνοντας ανάμεσα στους νεαρούς και στην προσπάθειά του να τους χωρίσει, δέχθηκε και εκείνος χτυπήματα.

«Άκουσα φασαρία κάτω, κατέβηκα, μόλις είχε χτυπήσει το κουδούνι για διάλλειμα, βλέπω τον διευθυντή να έχει πιάσει τα δύο άτομα κεφαλοκλείδωμα και να μαλώνουν και να χτυπιούνται. Συνεχίστηκε αυτό, μετά ήρθε ο αδερφός του μεγαλύτερου, τους χώρισε, πήρε τον έναν μακριά και μετά ένας δάσκαλος μας τράβηξε να πάμε όλοι πάμε και μετά ήρθε η αστυνομία», επισημαίνει μάρτυρας του περιστατικού.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρει ότι σε βάρος των τριών ατόμων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων.