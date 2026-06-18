Βόλος: Ανήλικη κατήγγειλε τους γονείς της στο Χαμόγελο του Παιδιού - Ένοχοι για ενδοοικογενειακή απειλή

Σοκ προκαλεί υπόθεση που εκδικάστηκε σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουνίου, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου που αφορά μια 15χρονη που εδώ και έναν χρόνο αρνείται να επιστρέψει στο σπίτι της και ζει με τη θεία της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, οι γονείς της κρίθηκαν ένοχοι για ενδοοικογενειακή απειλή και καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με τριετή αναστολή.

Η υπόθεση απασχολεί τις αρμόδιες Αρχές από τον Ιούνιο του 2025, όταν η ανήλικη, σε ηλικία 14 ετών τότε, κάλεσε το «Χαμόγελο του παιδιού», καταγγέλλοντας ότι έει υποστή σωματική βία και απειλές από την οικογένειά της.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, η μητέρα της την είχε απειλήσει λέγοντάς της να επιστρέψει στο σπίτι για να «τη φροντίσει», φράση που η ανήλικη εξέλαβε ως απειλή.

Μετά την καταγγελία κινητοποιήθηκαν άμεσα οι κοινωνικές υπηρεσίες και κρίθηκε η απομάκρυνση του παιδιού από το σπίτι της. Από τότε η ανήλικη διαμένει με τη θεία της, η οποία έχει αναλάβει την επιμέλεια της.

Μετά από έρευνα στην οικία της οικογένειας, σύμφωνα με τη δικογραφία, η κατοικία χαρακτηρίστηκε παλιά και σε κακή κατάσταση, γεγονός που αποτέλεσε αντικείμενο αξιολόγησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι δύο γονείς, ηλικίας 36 ετών, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, της ενδοοικογενειακής απειλής και της έκθεσης ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση.

Κατά την απολογία τους υποστήριξαν ότι, παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, προσπαθούν να προσφέρουν στα παιδιά τους όσα μπορούν. Ανέφεραν ακόμη ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακομίσουν, ενώ σημείωσαν πως ένα από τα άλλα παιδιά της οικογένειας αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες και δεν επιθυμεί αλλαγή περιβάλλοντος.

Μετά την αξιολόγηση όλων των στοιχείων, το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση και απάλλαξε τους δύο γονείς από τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης και της έκθεσης ανηλίκου. Τους έκρινε όμως ένοχους για την πράξη της ενδοοικογενειακής απειλής και επέβαλε στον καθένα ποινή φυλάκισης έξι μηνών με τριετή αναστολή.