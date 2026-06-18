Πέθανε η Ντέιβ Τσέις σε ηλικία 35 ετών: Ήταν το «κοριτσάκι του The Ring»

Θλίψη επικρατεί στον καλλιτεχνικό χώρο, καθώς πέθανε σε ηλικία 35 ετών η ηθοποιός Ντέιβ Τσέις, (Daveigh Chase), ευρέως γνωστή για τον ρόλο της στο «The Ring», για τη φωνή της Λίλο,στο «Λίλο και Στιτς» αλλά και της Τσιχίρο Ογκίνο στην αμερικανική μεταγλώττιση του «Spirited Away».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του TMZ, η Ντέιβι είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο στο Λος Άντζελες νωρίτερα αυτόν τον μήνα λόγω υποσιτισμού.

Daveigh Chase, star of ‘The Ring’ and ‘Lilo & Stitch’, dead at 35 https://t.co/mlNj6fFubG pic.twitter.com/yPDRv1aoyn — New York Post (@nypost) June 17, 2026

Ο σύντροφος της ωστόσο ανέφερε ότι, πέθανε την Τρίτη από επιπλοκές μηνιγγίτιδας, η οποία εξελίχθηκε σε λοίμωξη του αίματος και, τελικά, σε σήψη.

«Ήταν η καλύτερη». Λάτρευε τις γάτες. Συνεργαζόταν μαζί μας σε προσπάθειες διάσωσης γατών», ανέφερε περιγράφοντάς την.

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Επιπλέον, ο σύντροφος και μάνατζερ της Τσέις εδώ και 15 χρόνια, την περιέγραψε ως ένα μοναχικό άτομο που προτιμούσε τις ανεξάρτητες ταινίες από τις ταινίες στούντιο.

«Θα ήθελε να φάει στο Bob's Big Boy και να επιστρέψει σπίτι με τα κατοικίδια. Απολάμβανε την υποκριτική, αλλά δεν ενδιαφερόταν για τη διάσημη σκηνή».

Η καριέρα της Ντέιβ Τσέις

Αναφορικά με την καριέρα της, για το «The Ring», έχει κερδίσει και ένα βραβείο MTV Movie Award για την καλύτερη κακιά ερμηνεία της το 2003 για την απόκοσμη, δαιμονική της ερμηνεία.

Είχε δηλώσει τότε για τον χαρακτήρα της: «Αυτός δεν είναι ο συνηθισμένος χαρακτήρας. Συνήθως, ψάχνουν για ένα χαρούμενο παιδί, αλλά η Samara ήταν ένας συναρπαστικός ρόλος. «Απλώς πήρα τη δική μου φωνή και της έδωσα αυτή την αλλόκοτη τροπή», είπε στους Los Angeles Times το 2002.

Daveigh Chase has passed away at 35.



The actress was known for her performance in ‘The Ring,’ as well as voicing Lilo in ‘Lilo & Stitch’ and Chihiro in the English dub of ‘Spirited Away.’ pic.twitter.com/c6Q88CGW0S — Pop Crave (@PopCrave) June 17, 2026

Την ίδια χρονιά, υποδύθηκε την εμμονική με τον Έλβις Χαβανέζα Λίλο στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Λίλο και Στιτς». Ο ρόλος της χάρισε ένα βραβείο Annie για την καλύτερη ερμηνεία σε μια παραγωγή κινουμένων σχεδίων και επέστρεψε για να υποδυθεί τον χαρακτήρα σε επόμενα spin-offs.

Έκτοτε ακολούθησαν και άλλοι ρόλοι και νέες επιτυχίες για την άτυχη ηθοποιό.