Βόλος: Βρέθηκε πιστόλι κρότου μέσα στη θάλασσα 7 μέτρα από την ακτή

Ιδιώτης εντόπισε στο βυθό της θάλασσας στη περιοχή Σουτράλι Αγρίας του Βόλου ένα πιστόλι κρότου διαμετρήματος 9 m.m.

Σοκ στην τοπική κοινωνία της περιοχής Σουτράλι Αγρίας στον Βόλο έχει προκαλέσει ο εντοπισμός ενός όπλου από ιδιώτη μέσα στη θάλασσα, σε βάθος ενός μέτρου και σε απόσταση επτά μέτρων από την ακτή.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε χθες, το μεσημέρι της Δευτέρας (16/02) η Λιμενική Αρχή του Βόλου και στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία έστησαν επιχείρηση ανάσυρσης του όπλου από το βυθό. Πρόκειται για πιστόλι κρότου διαμετρήματος 9 m.m.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, στο πλαίσιο διενέργειας της προανάκρισης, κατέσχεσε το όπλο, το οποίο πρόκειται να αποσταλεί στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου/Γ.Ε.Ε.

