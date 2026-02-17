Βόλος: Βρέθηκε πιστόλι κρότου μέσα στη θάλασσα 7 μέτρα από την ακτή

Σοκ στην τοπική κοινωνία της περιοχής Σουτράλι Αγρίας στον Βόλο έχει προκαλέσει ο εντοπισμός ενός όπλου από ιδιώτη μέσα στη θάλασσα, σε βάθος ενός μέτρου και σε απόσταση επτά μέτρων από την ακτή.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε χθες, το μεσημέρι της Δευτέρας (16/02) η Λιμενική Αρχή του Βόλου και στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία έστησαν επιχείρηση ανάσυρσης του όπλου από το βυθό. Πρόκειται για πιστόλι κρότου διαμετρήματος 9 m.m.
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, στο πλαίσιο διενέργειας της προανάκρισης, κατέσχεσε το όπλο, το οποίο πρόκειται να αποσταλεί στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου/Γ.Ε.Ε.
- «Έχω πάθει σοκ»: Η πρώτη αντίδραση του πατέρα της τραγουδίστριας που προκάλεσε ζημιές στο Κολωνάκι
- Το εργοστάσιο της «Βιολάντα» στο Μακρυχώρι Λάρισας που μπήκε στο μικροσκόπιο - Βίντεο από drone
- Το «καρφί» του Λάμπρου Κωνσταντάρα για Καπουτζίδη: «Ο υπέροχος κατά τα άλλα Γιώργος κάνει υποδείξεις»
- Παναγιώτης Στάθης: Βούρκωσε όταν ανακοίνωσε στον αέρα του Καλημέρα Ελλάδα τον θάνατο της μητέρας του
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.