Μενού

Βόλος: Μαθητής διαγνώστηκε με ιογενή μηνιγγίτιδα - Κλείνει σχολικό γυμναστήριο

Συναγερμός στον Βόλο μετά από εντοπισμό κρούσματος ιογενούς μηνιγγίτιδας. Κλείνει άμεσα σχολικό γυμναστήριο για να γίνει καθαρισμός.

Reader symbol
Newsroom
Νοσοκομείο
Νοσοκομείο | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
  • Α-
  • Α+

Με ιογενή μηνιγγίτιδα διαγνώστηκε μαθητής Δημοτικού στον Βόλο, θέτοντας σε συναγερμό την τοπική κοινότητα. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το παιδί, που το Σάββατο συμμετείχε σε προπόνηση αθλητικού συλλόγου σε γυμναστήριο μεγάλου σχολικού συγκροτήματος, αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας έντονο πονοκέφαλο και ναυτία και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, όπου επιβεβαιώθηκε η διάγνωση.

Οι γονείς ενημέρωσαν άμεσα  το σχολείο, τον αθλητικό σύλλογο και τη διοίκηση του Λυκείου στο οποίο ανήκει το γυμναστήριο που χρησιμοποιείται από ομάδες και συλλόγους της πόλης.

Στη συνέχεια, ενημερώθηκε και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία αποφάσισε το προσωρινό κλείσιμο του γυμναστηρίου και την απολύμανση του χώρου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Ο χώρος αναμένεται να επαναλειτουργήσει μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών υγιεινής.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ