Βόλος: Μαθητής διαγνώστηκε με ιογενή μηνιγγίτιδα - Κλείνει σχολικό γυμναστήριο

Με ιογενή μηνιγγίτιδα διαγνώστηκε μαθητής Δημοτικού στον Βόλο, θέτοντας σε συναγερμό την τοπική κοινότητα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το παιδί, που το Σάββατο συμμετείχε σε προπόνηση αθλητικού συλλόγου σε γυμναστήριο μεγάλου σχολικού συγκροτήματος, αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας έντονο πονοκέφαλο και ναυτία και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, όπου επιβεβαιώθηκε η διάγνωση.

Οι γονείς ενημέρωσαν άμεσα το σχολείο, τον αθλητικό σύλλογο και τη διοίκηση του Λυκείου στο οποίο ανήκει το γυμναστήριο που χρησιμοποιείται από ομάδες και συλλόγους της πόλης.

Στη συνέχεια, ενημερώθηκε και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία αποφάσισε το προσωρινό κλείσιμο του γυμναστηρίου και την απολύμανση του χώρου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Ο χώρος αναμένεται να επαναλειτουργήσει μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών υγιεινής.

