Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Βόλου, περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μια μαθήτρια Γυμνασίου, η οποία εμφανιζόταν επανειλημμένα στο σχολείο με εμφανή σημάδια κακοποίησης.

Μελανιές, σημάδια από καύση τσιγάρου και τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της ήταν μερικά από αυτά, τα οποία η ίδια δικαιολογούσε κάθε φορά ως «ατυχήματα» από απροσεξία, όταν την ρωτούσαν, σύμφωνα με το gegonota.news.

H υπόθεση οδηγήθηκε στην αστυνομία όταν συνέβη ακραίο περιστατικό βίας σε βάρος της ανήλικης, η οποία είχε στο σώμα της εκτεταμένους μώλωπες που φαίνονταν με γυμνό μάτι.

Οι καθηγητές της ήταν εκείνοι που χειρίστηκαν σωστά την κατάσταση, αφού μετά το τελευταίο περιστατικό κινητοποιήθηκαν και ενημέρωσαν αμέσως την Εισαγγελία Ανηλίκων Βόλου καθώς και την Αστυνομία.

Το ανήλικο κορίτσι μάλιστα ομολόγησε στους καθηγητές του ότι οι μώλωπες που είχε στα χέρια της ήταν από χτυπήματα που της προκάλεσε ο πατέρας της, ενώ η επίσης ανήλικη αδελφή της μέσα σε διάστημα 6 μηνών είχε σπασμένο χέρι, τρεις φορές.

Το κορίτσι εξομολογήθηκε επίσης στον ψυχολόγο του σχολείου ότι η μητέρα εκείνης και της αδελφής της είχε φύγει από το σπίτι, διότι ήταν επίσης θύμα βίας του πατέρα.

Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των δύο ανήλικων κοριτσιών.