Βόλος: Mε σοβαρό τραύμα στο κεφάλι βρέφος 6 μηνών μετά από πτώση

Οι γονείς του τρομοκρατημένοι το μετέφεραν στο Αχιλλοπούλειο όπου κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στην Λάρισα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ | Shutterstock
Με τραύμα στο κεφάλι διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας ένα βρέφος έξι μηνών, που τραυματίστηκε μετά από πτώση. 

Το αγοράκι μεταφέρθηκε άμεσα από το Αχιλλοπούλειο στην μονάδα της Λάρισας για να εξεταστεί από παιδονευροχειρουργό, σύμφωνα με το gegonota.news.gr

