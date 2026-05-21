Βόλος: Οδηγός ΚΤΕΛ έσωσε οικογένεια μέσα από φλεγόμενο όχημα - «Αυτονόητο να βοηθάμε τον συνάνθρωπο»

Καίρια αποδείχθηκε η παρέμβαση που έκανε ένας οδηγός λεωφορείου των ΚΤΕΛ Μαγνησίας προ ημερών, όταν βρέθηκε μπροστά σε ένα απρόσμενο επείγον ενώ εκτελούσε το μεσημεριανό δρομολόγιο από Βόλο για Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το e-thessalia, λίγο πριν τα Μάλγαρα, το αυτοκίνητο μίας οικογένειας με δύο μικρά παιδιά τυλίχθηκε για απροσδιόριστο λόγο στις φλόγες. Εκείνη τη στιγμή, ο οδηγός του λεωφορείου του ΚΤΕΛ διέρχονταν από το σημείο.

«Πρέπει να βοηθάμε τον συνάνθρωπο», λέει ο οδηγός του ΚΤΕΛ

Βλέποντας το φλεγόμενο όχημα, χωρίς κανέναν δισταγμό σταμάτησε το λεωφορείο, απέσπασε τους πυροσβεστήρες του και ρίχτηκε στη μάχη με τις φλόγες. Μέσα σε δευτερόλεπτα κατάφερε να περιορίσει και τελικά να σβήσει τη φωτιά, αποτρέποντας τα χειρότερα.

«Ήταν ένα νεαρό ζευγάρι με δύο παιδάκια. Η μητέρα μόλις είχε βγει με τα παιδιά. Παρ' ό,τι ήταν αγχωμένοι, άνοιξαν το καπό και με τον πυροσβεστήρα έσβησα τη φωτιά. Τους άφησα ένα μπουκάλι νερό και έφυγα», δήλωσε στον Alpha.

Η αποφασιστικότητά του αποδείχθηκε καθοριστική για τη διάσωση της οικογένειας. Το λεωφορείο συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό του, ενώ οι συνάδελφοί του και οι επιβάτες του λεωφορείου εξέφρασαν τα συγχαρητήριά τους για την άμεση επέμβαση.

Από την άλλη, ο οδηγός του ΚΤΕΛ παρατήρησε με απογοήτευση πως ήταν ο πρώτος διερχόμενος που σταμάτησε για να συνδράμει, με δεκάδες οδηγούς να προσπερνούν αδιάφορα το περιστατικό:

«Από μπροστά μου πέρασαν πάρα πολλά αυτοκίνητα. Δεν σταμάτησε κανείς, μόνο ένας οδηγός λεωφορείου. με στεναχώρησε γιατί έχουμε χάσει την ανθρωπιά μας, πρέπει να σταματάμε για να βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας».