Βόλος: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 40χρονο– Επείγουσα έρευνα για την επιμέλεια των παιδιών

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ασκήθηκε από την Εισαγγελία Βόλου στον 40χρονο άνδρα που σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών τουά.

Ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε ενώπιον του εισαγγελέα, σήμερα το πρωί (24/08), ζητώντας προθεσμία για να απολογηθεί, η οποία ορίστηκε για την ερχόμενη Τρίτη στις 10:00 το πρωί.

Διαβάστε ακόμα: Βόλος: Με σκυμμένο το κεφάλι και αλεξίσφαιρο γιλέκο ο γυναικοκτόνος

Η Εισαγγελία ζήτησε να διερευνηθεί ενδελεχώς η απόπειρα αυτοκτονίας του δράστη που είχε σημειωθεί δύο μήνες πριν το έγκλημα, καθώς και η ψυχιατρική του νοσηλεία τον περασμένο Ιούνιο. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στα συμπτώματα που παρουσίασε, τη διάρκεια της νοσηλείας και τις συνθήκες υπό τις οποίες αφέθηκε ελεύθερος.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή για κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου σχετικά με τα ανήλικα τέκνα του ζευγαριού. Σκοπός είναι να αποφασιστεί εντός της εβδομάδας πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους. Μέχρι στιγμής, τα παιδιά βρίσκονται υπό τη φροντίδα συγγενών της μητέρας.

Κατά τη σύλληψή του, ο 40χρονος φώναζε ότι η σύζυγός του τον είχε απατήσει στο παρελθόν και ότι θα συνέχιζε να το κάνει, ενώ δήλωσε πως δεν μετανιώνει για την πράξη του.