Με σκυμμένο το κεφάλι και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα Βόλου ο 40χρονος άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία της 36χρονης συζύγου του.

Η μεταγωγή του πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με ισχυρή αστυνομική δύναμη να τον συνοδεύει, καθώς η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική κατακραυγή.

Ο κατηγορούμενος παρέμεινε αμίλητος κατά την άφιξή του στο Δικαστικό Μέγαρο, αποφεύγοντας οποιαδήποτε οπτική επαφή ή απάντηση στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει ορίσει δικηγόρο υπεράσπισης, γεγονός που ενδέχεται να καθυστερήσει τη διαδικασία απολογίας του ενώπιον του ανακριτή.

Σύμφωνα με τις αρχές, αναμένεται να του απαγγελθούν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ στη συνέχεια θα οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθεί.

Συγκλονιστική ήταν η αντίδραση της 18χρονης κόρης του θύματος, η οποία ειδοποίησε πρώτη την αστυνομία και βρέθηκε μαζί με τα μικρότερα αδέλφια της μπροστά στη φρικτή σκηνή της δολοφονίας.

Σε δήλωσή της σε τοπικό δημοσιογράφο, ανέφερε πως ο πατέρας της «έχει πεθάνει» για εκείνη, ενώ δεσμεύτηκε πως θα τον εκδικηθεί. «Θα γίνω μάνα και πατέρας για τα αδέρφια μου», είπε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την αποφασιστικότητά της να σταθεί δίπλα τους και να τους προστατεύσει.

Τα παιδιά του ζευγαριού αποτελούν αυτόπτες μάρτυρες της τραγωδίας, γεγονός που εντείνει το δράμα και την οργή της τοπικής κοινωνίας.

Η δολοφονία σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή (22/8) στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε το ζευγάρι, στην οδό Κωνσταντά στον Βόλο.

Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στη σύζυγό του με αιχμηρό αντικείμενο, προκαλώντας θανατηφόρα τραύματα στον λαιμό και την πλάτη.

Μετά την πράξη του, διέφυγε και εντοπίστηκε 29 ώρες αργότερα να κρύβεται σε οικόπεδο σε απόσταση 400 μέτρων από τον τόπο του εγκλήματος.

Κατά τη σύλληψή του, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εμφανίστηκε αμετανόητος, φωνάζοντας στους αστυνομικούς πως η σύζυγός του τον απατούσε.

Οι καταθέσεις των παιδιών του ζευγαριού επιβεβαίωσαν την παθολογική ζήλια του πατέρα τους, η οποία φαίνεται να πυροδότησε τον μοιραίο καβγά