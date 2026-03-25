Μια οικογενειακή τραγωδία δίχως τέλος εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της 25ης Μαρτίου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στον Βόλο.
Μια 88χρονη μητέρα και η 66χρονη κόρη της βρήκαν φρικτό θάνατο μέσα στο σπίτι τους, ενώ ο 39χρονος εγγονός δίνει μάχη για τη ζωή του, έχοντας υποστεί σοβαρά εγκαύματα στην προσπάθειά του να τις σώσει.
Το χρονικό της μοιραίας έκρηξης
Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 15:45, όταν μια σφοδρή έκρηξη αναστάτωσε τη γειτονιά. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από το σαλόνι του σπιτιού, με την αιτία να εντοπίζεται σε θερμαντικό σώμα (πιθανότατα σόμπα αλογόνου).
Οι φλόγες εξαπλώθηκαν με αστραπιαία ταχύτητα, παγιδεύοντας τις δύο γυναίκες. Η 88χρονη ηλικιωμένη εντοπίστηκε απανθρακωμένη πάνω στον καναπέ, ανήμπορη να αντιδράσει.
Συγκλονιστικές μαρτυρίες: «Καιγόμαστε, είναι μέσα η γιαγιά!»
Οι αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές που θυμίζουν ταινία τρόμου. Μια γειτόνισσα, μιλώντας στο Gegonota News, περιέγραψε τη στιγμή που η 66χρονη κόρη βγήκε στην αυλή του σπιτιού.
«Είδα μια γυναίκα να καίγεται στην αυλή του σπιτιού της, ένα σώμα τυλιγμένο στις φλόγες», αναφέρει χαρακτηριστικά, ενώ την ίδια ώρα ο 39χρονος γιος της φώναζε απεγνωσμένα: «Καιγόμαστε, είναι μέσα η γιαγιά μου!».
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και πληρώματα του ΕΚΑΒ. Παρά τις προσπάθειες απεγκλωβισμού, για τις δύο γυναίκες ήταν ήδη αργά.
Ο άντρας διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας εισπνεύσει καπνό και φέροντας σοβαρά τραύματα από τη φωτιά.
- Πόσοι πύραυλοι έχουν απομείνει στο Ιράν; Η μεγάλη μείωση και οι τακτικές επιβίωσης της Τεχεράνης
- 25η Μαρτίου: Η άγνωστη καπετάνισσα Δόμνα Βισβίζη - Θυσίασε μυθική περιουσία για το '21 και πέθανε ζητιανεύοντας
- Δημοσιοποιήθηκε το βίντεο που τόσο δεν ήθελε ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ - Η αντίδραση της Τζέσικα Μπίελ
- Κόπηκε το «Εδώ ΤV», δεν θα αποχαιρετήσει καν το κοινό
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.