Μια οικογενειακή τραγωδία δίχως τέλος εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της 25ης Μαρτίου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στον Βόλο.

Μια 88χρονη μητέρα και η 66χρονη κόρη της βρήκαν φρικτό θάνατο μέσα στο σπίτι τους, ενώ ο 39χρονος εγγονός δίνει μάχη για τη ζωή του, έχοντας υποστεί σοβαρά εγκαύματα στην προσπάθειά του να τις σώσει.

Το χρονικό της μοιραίας έκρηξης

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 15:45, όταν μια σφοδρή έκρηξη αναστάτωσε τη γειτονιά. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από το σαλόνι του σπιτιού, με την αιτία να εντοπίζεται σε θερμαντικό σώμα (πιθανότατα σόμπα αλογόνου).

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν με αστραπιαία ταχύτητα, παγιδεύοντας τις δύο γυναίκες. Η 88χρονη ηλικιωμένη εντοπίστηκε απανθρακωμένη πάνω στον καναπέ, ανήμπορη να αντιδράσει.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες: «Καιγόμαστε, είναι μέσα η γιαγιά!»

Οι αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές που θυμίζουν ταινία τρόμου. Μια γειτόνισσα, μιλώντας στο Gegonota News, περιέγραψε τη στιγμή που η 66χρονη κόρη βγήκε στην αυλή του σπιτιού.

«Είδα μια γυναίκα να καίγεται στην αυλή του σπιτιού της, ένα σώμα τυλιγμένο στις φλόγες», αναφέρει χαρακτηριστικά, ενώ την ίδια ώρα ο 39χρονος γιος της φώναζε απεγνωσμένα: «Καιγόμαστε, είναι μέσα η γιαγιά μου!».

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και πληρώματα του ΕΚΑΒ. Παρά τις προσπάθειες απεγκλωβισμού, για τις δύο γυναίκες ήταν ήδη αργά.

Ο άντρας διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας εισπνεύσει καπνό και φέροντας σοβαρά τραύματα από τη φωτιά.