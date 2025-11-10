Βόλος: Σοκάρει η σύζυγος του λιμενικού που ασελγούσε σε ανήλικα - «Νόμιζα ότι πάει με άνδρες»

Πώς δεν γνώριζε καμία από τις πράξεις του συζύγου της υποστήριξε η γυναίκα του 58χρονου αξιωματικού του Λιμενικού που συνελήφθη για ασέλγεια σε βάρος ανήλικων αγοριών στον Βόλο, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με την Ζήνα».

«Έπεσα από τα σύννεφα» είπε συγκεκριμένα η σύζυγος του 58χρονου ισχυριζόμενη πως είχε αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει καλά στη συμπεριφορά του αλλά δεν γνώριζε ότι αποπλανούσε ανήλικα.

Ο 58χρονος σημειώνεται πως αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος από την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ αναμένεται να βρεθεί μπροστά στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 58χρονος, πατέρας δύο παιδιών κατηγορείται και για δωροδοκία και δωροληψία, παράβαση καθήκοντος και ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, πράξεις που φέρεται να τέλεσε με αφορμή τη διενέργεια ελέγχων σε πλοία.

Η σύζυγος του, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με την Ζήνα», σόκαρε με τις αποκαλύψεις της, καθώς εξομολογήθηκε πως νόμιζε ότι «πήγαινε» μόνο με άνδρες και «δεν του έλεγε τίποτα».

«Τι να σας πω, εγώ δεν γνώριζα τίποτα. Δεν έχω μιλήσει μαζί του. Έπεσα από τα σύννεφα. Δεν ήξερα τίποτα, δεν γνώριζα τίποτα. Αυτό που θέλω είναι να προστατεύσω τα παιδιά μου. Αυτό με νοιάζει πιο πολύ», είπε αρχικά.

«Προβλήματα στο γάμο μας είχαμε, όπως όλα τα ζευγάρια. Δεν είχαμε χωρίσει, μέναμε μαζί. Η μεγάλη μας κόρη ξέρει ότι ο πατέρας της κρατείται, αλλά από την υπηρεσία του, όχι πως έχει κάποια σχέση με ανήλικα. Και ξέρει ότι δεν θα τον δει ποτέ. Ο μικρός μου δεν ξέρει τίποτα», ανέφερε στη συνέχεια και πρόσθεσε: «Όλα αυτά τα βλέπαμε στην τηλεόραση να γίνονταν σε άλλες οικογένειες, που έκλειναν σπίτια και δεν μπορείς να το διανοηθείς ότι θα κλείσει το δικό σου σπίτι».

Όταν ρωτήθηκε αν είχε αντιληφθεί κάποια περίεργη συμπεριφορά από μεριάς του συζύγου της η ίδια είπε: «Όχι με παιδιά. Με άνδρες. Αλλά δεν έδωσα σημασία, γιατί θα ήταν κάτι παροδικό. Δεν ήξερα όμως ότι ήταν παιδιά. Με τίποτα. Δεν ξέρω τι εφαρμογές χρησιμοποιούσε, στο τηλέφωνό του είχε βάλει κωδικό και δεν μπορούσα να το ανοίξω».

«Με έβγαλε τρελή, ότι “δεν ξέρει τι λες”, “δεν πας καλά”. Το αρνήθηκε δηλαδή, το αρνήθηκε», είπε χαρακτηριστικά για τη φορά που προσπάθησε να του κάνει συζήτηση.

«Εγώ νόμιζα ότι πάει με άνδρες και δεν του έλεγα τίποτα. Γιατί ο καθένας στο κρεβάτι του κάνει ό,τι θέλει. Τώρα αν έτυχε σε εμένα ένας άνδρας ομοφυλόφιλος, τι να κάνουμε, έτυχε. Είναι και πατέρας των παιδιών μου. Να ήξερα ότι είναι παιδιά, με τίποτα δεν το ήξερα. Θα τον κατήγγειλα αμέσως αν το ήξερα αυτό. Είμαστε 11 χρόνια παντρεμένοι», παραδέχτηκε.