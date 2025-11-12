Μενού

Βόλος: Στη φυλακή ο λιμενικός που ασελγούσε σε ανήλικα αγόρια μέχρι να γίνει η δίκη

Προφυλακίστηκε ο 58χρονος λιμενικός που φέρεται ότι ασελγούσε σε βάρος ανήλικων αγοριών.

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 58χρονος αξιωματικός του Λιμενικού στον Βόλο, μέχρι να πραγματοποιηθεί η δίκη, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ο οποίος κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος ανήλικων αγοριών. Ούτε ο ίδιος αλλά ούτε και ο δικηγόρος του, προέβησαν σε κάποια δήλωση μόλις ανακοινώθηκε η απόφαση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, περιλαμβάνει κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους έναντι χρημάτων, τόσο τετελεσμένες όσο και σε απόπειρα, ενώ ως συνεργός φέρεται ένας ιδιώτης.

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψαν ενδείξεις ότι ο αξιωματικός είχε εμπλακεί και στο παρελθόν σε παρόμοιες πράξεις με τους ίδιους ανηλίκους και έναν ακόμη, με τη συνδρομή του συγκατηγορούμενού του σε μία περίπτωση.

Βαρύνεται και με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος και της δωροληψίας, μαζί με δύο πολίτες ηλικίας 35 και 29 ετών και έναν ακόμη 56χρονο αντιπλοίαρχο που υπηρετεί σε υπηρεσία της Μαγνησίας.

Ο τελευταίος, όπως αναφέρεται, αναμένεται να παραπεμφθεί στο Ναυτοδικείο και έχει γνωστοποιήσει ότι προγραμματίζει συνταξιοδότηση στο τέλος του έτους.

