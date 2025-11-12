Βόλος: Στον ανακριτή ο λιμενικός που ασελγούσε σε ανήλικα αγόρια

Στον ανακριτή θα οδηγηθεί την Τρίτη (12/11) προκειμένου να απολογηθεί, ο 58χρονος λιμενικός που φέρεται ότι ασελγούσε σε βάρος ανήλικων αγοριών έναντι χρημάτων στο Βόλο.

Ο 58χρονος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους έναντι χρημάτων, τόσο τετελεσμένες όσο και σε απόπειρα, ενώ ως συνεργός φέρεται ένας ιδιώτης.

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψαν ενδείξεις ότι ο αξιωματικός είχε εμπλακεί και στο παρελθόν σε παρόμοιες πράξεις με τους ίδιους ανηλίκους και έναν ακόμη, με τη συνδρομή του συγκατηγορούμενού του σε μία περίπτωση.

Η υπόθεση ήρθε στο φως στο πλαίσιο παρακολούθησης από το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων, το οποίο εξέταζε παράλληλα και καταγγελίες για δωροληψία σε βάρος του ίδιου και ενός ακόμη υψηλόβαθμου στελέχους του Λιμενικού στη Μαγνησία.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, οι αστυνομικοί που διεξήγαγαν την παρακολούθηση μάζεψαν στοιχεία που οδηγούν στο ότι ο 58χρονος λάμβανε παράνομες αμοιβές ενώ διατηρούσε σεξουαλικές επαφές με ανηλίκους.

Ο 58χρονος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή, όταν περίμενε έξω από σχολείο στη περιοχή Νέα Ιωνία Βόλου για να παραλάβει δύο 14χρονους μαθητές, με σκοπό να τους μεταφέρει στο πατρικό του διαμέρισμα. Οι δύο ανήλικοι επιβιβάστηκαν αρχικά στη μοτοσικλέτα του και τότε επενέβησαν οι αστυνομικές δυνάμεις και τον συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω.

Οι μαθητές επιβεβαίωσαν στις καταθέσεις τους ότι είχαν έρθει σε επαφή με τον κατηγορούμενο έναντι ευτελούς χρηματικού ανταλλάγματος, ενώ φέρεται πως κατονόμασαν και άλλους μαθητές που είχαν ανάλογες επαφές.

Παράλληλα, κατηγορίες που συνδέονται με παράβαση καθήκοντος και δωροληψία βαραίνουν τον κατηγορούμενο λιμενικό, μαζί με δύο πολίτες ηλικίας 35 και 29 ετών και έναν ακόμη 56χρονο αντιπλοίαρχο που υπηρετεί σε υπηρεσία της Μαγνησίας. Ο τελευταίος, όπως αναφέρεται, αναμένεται να παραπεμφθεί στο Ναυτοδικείο και έχει γνωστοποιήσει ότι προγραμματίζει συνταξιοδότηση στο τέλος του έτους.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα, με τις δικαστικές και αστυνομικές Αρχές να κληθούν να διερευνήσουν τόσο τις ποινικές ευθύνες για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων όσο και το εύρος τυχόν παραβάσεων καθήκοντος και διαφθοράς.

Οι αρμόδιες δικαστικές και αστυνομικές Αρχές έχουν δηλώσει πως θα τηρήσουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων και την ασφάλεια των μαρτύρων, ενώ ο ανακριτής αναμένεται να εξετάσει ενδεχόμενα αιτήματα προσωρινών περιοριστικών μέτρων, καθώς και την περαιτέρω διερεύνηση τυχόν δικαστικών ευθυνών.