Βόλος: Στο εδώλιο γιατρός για θανατηφόρα έκθεση ασθενών με κορονοϊό κατά την πανδημία

Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε γιατρό του Βόλου για τα αδικήματα της θανατηφόρας έκθεσης και της έκθεσης κατά συρροή, για πράξεις που φέρονται να διαπράχθηκαν την περίοδο του κορονοϊού.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαίωσαν στην ΕΡΤ Βόλου επίσημοι ιατρικοί κύκλοι, η υπόθεση οδηγείται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο του Εφετείου Λάρισας.

Η παραπομπή έγινε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου και αφορά περιστατικά που τοποθετούνται χρονικά από τις 12 έως 13 Οκτωβρίου 2021 και από τις 2 έως 7 Δεκεμβρίου 2021, εν μέσω της πανδημίας.

Ο συγκεκριμένος γιατρός είχε βρεθεί στο επίκεντρο καταγγελιών για αντιεπιστημονικές πρακτικές με αναφορές για χορήγηση συνδυασμών αντιβιοτικών, βιταμινών και ασπιρίνης σε ασθενείς με κορονοϊό, καθώς και για αποτροπή μεταφοράς τους σε νοσοκομείο, με αποτέλεσμα σε μια περίπτωση, να επέλθει και θάνατος.

Η άσκηση της δίωξης έχει γνωστοποιηθεί στο Υπουργείο Υγείας, στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας από τον οποίο επιβλήθηκε στο παρελθόν, η πειθαρχική ποινή της αφαίρεσης άδειας άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος στον εν λόγω γιατρό.

