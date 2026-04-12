Βόλος: Την τελευταία του πνοή άφησε ο 58χρονος που είχε καταπλακωθεί από εκσκαφέα

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα, ανήμερα Κυριακής του Πάσχα ο 58χρονος χειριστής βαρέων μηχανημάτων, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά τη Μεγάλη Δευτέρα στον Βόλο και στην περιοχή της Νέας Δημητριάδας, όταν καταπλακώθηκε από εκσκαφέα κατά τη μεταφορά του μηχανήματος.

Ο άτυχος άνδρας, κάτοικος εν ζωή Πορταριάς Πηλίου, βρισκόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Βόλου, ωστόσο τελικά δεν τα κατάφερε και απεβίωσε.

Το περιστατικό έλαβε χώρα όταν έγινε προσπάθεια φόρτωσης του εκσκαφέα σε όχημα μεταφοράς, με τη ράμπα να υποχωρεί και το μηχάνημα να καταπλακώνει τον 58χρονο, προκαλώντας του σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, που αποδείχθηκαν μοιραίες.