Βόλος: Στο κενό βρέθηκε 43χρονη όταν κατέρρευσε το μπαλκόνι του σπιτιού της

Η 43χρονη γυναίκα βρισκόταν στο μπαλκόνι όταν αυτό κατέρρευσε. Κατέληξε καλυμμένη από συντρίμμια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε επιχείρηση | Eurokinissi
Στο κενό βρέθηκε μία 43χρονη γυναίκα στον Βόλο, όταν κατέρρευσε το μπαλκόνι του σπιτιού της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό έλαβε χώρα στη συμβολή των οδών Αχιλλοπούλου και Αδμήτου, σε παλαιό διώροφο κτίσμα. 

Η 43χρονη ήταν στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου, όταν αυτό κατέρρευσε με αποτέλεσμα να βρεθεί στο έδαφος, καλυμμένη από συντρίμμια.

Τυχερή, μέσα στην ατυχία της, δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Κατά την ίδια πηγή, φέρει κακώσεις και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου για να υποβληθεί σε εξετάσεις. 

Θα γίνει έρευνα για να διαπιστωθούν οι λόγοι της κατάρρευσης.

