Βόλος: Τι «έδειξε» η νεκροψία του 21χρονου - Συγκλονιστική μαρτυρία μητέρας φίλου του

Γνωστό έγινε το απόγευμα της Τρίτης (23/9) το πόρισμα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας σχετικά με τον θάνατο του 21χρονου στον Βόλο, ο οποίος τα ξημερώματα έπεσε από φωταγωγό πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του

Όπως αναφέρουν σχετικά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο θάνατος του 21χρονου στον Βόλο οφείλεται στις βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, που προκλήθηκαν από την πτώση στο κενό.

Βόλος: Συγκλονιστική μαρτυρία γυναίκας

Η μητέρα ενός εκ των τριών νεαρών περιγράφει στο Mega τα όσα έγιναν. Ο γιος της είχε προσκαλέσει τους δύο φίλους στο σπίτι του και κάποια στιγμή ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας. Ήταν περασμένα μεσάνυχτα.

«Μουσική δεν είχαν τα παιδιά, προφανώς μιλούσαν δυνατά κι αυτό ενόχλησε τον κάτοικο, τον ένοικο διπλανού διαμερίσματος, ο οποίος έκανε αυτό που έκανε και προφανώς το παιδάκι επειδή είναι συνεσταλμένο πολύ, καλό παιδί, πάνω στον πανικό του επειδή νόμιζε ότι κάτι θα βρει εκεί να πατήσει και ήταν plexiglass και έπεσε στο κενό».

Οι φωνές που ακούστηκαν, την έκαναν να καταλάβει πως κάτι πολύ κακό είχε συμβεί. Αρχικά, οι δύο φίλοι του 20χρονου φοιτητή δεν είχαν καταλάβει αυτό που συνέβη.

«Ο ένοικος διαμαρτυρήθηκε, τους φώναξε, ο γιος μου κατέβηκε κάτω, το παιδί αυτό προφανώς έχει άλλο χαρακτήρα και ίσως φοβήθηκε μην πούνε κάτι στους γονείς του. Τι να πω; Δεν ξέρω πώς σκέφτονται εκείνη την ώρα. Τι σκέψεις πέρασαν από το μυαλό τους, δεν ξέρω. Τρία παιδιά ήταν. Ψάχνανε να τον βρουν και τελικά τον βρήκανε νεκρό».

«Ήταν μαζί στο περιστατικό, καθόντουσαν τα παιδιά επάνω και έγινε αυτό που έγινε. Μπορεί να υπήρξε κι αυτό το περιστατικό, να έγινε (τα αυγά). Ξέρετε οι έφηβοι, πάνω στην εφηβεία τους κάνουν και κάποια ανοησία. Δυστυχώς, αυτή η ανοησία κόστισε τη ζωή σε ένα παιδί».

Το τελευταίο διάστημα, όπως λέει η μητέρα του 20χρονου, καταγράφονται στον Βόλο όλο και συχνότερα επιθέσεις με αυγά.

«Δεν είναι μόνο ο γιος μου ή κάποιο άλλο παιδί που το έκανε, είναι φαινόμενο. Μία μαγκιά; Μία μόδα; Τι να πω; Είναι ένα άσχημο πράγμα. Είναι κι άλλοι μέσα στον Βόλο που το κάνουν από ό,τι μου έχουν πει».

«Ας ελπίσουμε αυτό το πράγμα να συνετίσει κάποια παιδιά. Να μην κάθονται σε ταράτσες, σε πράγματα, σε μέρη που είναι επικίνδυνα».

Εντοπίστηκε νεκρός, όπως λέει η μητέρα του φίλου του, μισή ώρα μετά το μοιραίο βήμα που έμελλε να κόψει το νήμα της ζωής του.

«Ο σύζυγος ανέβηκε και εγώ καλούσα ασθενοφόρο, επί τόπου εκείνη την ώρα. Ο γιος μου βγήκε έξω να δει αν έχει πάρει το αμάξι του παιδιού, αν έφυγε, αν από εκεί που πάτησε κάπου τράπηκε σε φυγή, δεν ήξερε ο γιος μου πού οδηγεί ο φωταγωγός, δεν ξέρουν τα παιδιά. Νόμιζε ότι είχε φύγει, αλλά το παιδί ήταν εγκλωβισμένο εκεί. Είκοσι, τριάντα λεπτά τον έψαχνε δεν μπορούσε να τον βρει, στα τηλέφωνα και λέει ‘μαμά πρέπει να έχει πέσει κάτω’, ‘πού κάτω;’ λέω ‘παιδί μου, πού; Πάμε να δούμε, πού; Στον ακάλυπτο;’, ‘όχι’, μου λέει ‘στον φωταγωγό πρέπει να είναι’».

