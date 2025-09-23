Μενού

Βόλος: Τι φέρεται να προκάλεσε τη θανάσιμη πτώση του 21χρονου από φωταγωγό

Άσχημη κατάληξη είχε ο 21χρονος στον Βόλο που τραυματίστηκε θανάσιμα.

Εξελίξεις στην υπόθεση του 21χρονουπου σκοτώθηκε τα ξημερώματα στον Βόλο πέφτοντας στο κενό, όταν πάτησε στο πλεξιγκλάς του φωταγωγού της πολυκατοικίας και αυτό έσπασε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

H σορός του 21χρονου μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας για νεκροψία-νεκροτομή.

Στην αστυνομία δίνει κατάθεση ο φίλος του που ήταν μαζί τα ξημερώματα στην ταράτσα της πολυκατοικίας που διαμένει ο 21χρονος.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως μετά από φασαρία που προκαλούσαν και αναστάτωναν την γειτονιά , τους φώναζαν οι γείτονες να σταματήσουν και έτρεξαν να απομακρυνθούν.

Τότε ο 21χρονος έτρεξε, πάτησε σε τζάμι φωταγωγού και αυτό υποχώρησε με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό από τον 4ο όροφο.

