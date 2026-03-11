Βόμβα από γκαζάκια πυροδότησαν μαθητές στην Κρήτη: «Το είδαμε στο internet και κάναμε το ίδιο»

Σε βιντεοληπτικό υλικό που εξασφάλισε το patris.gr, φαίνεται ο εκρηκτικός μηχανισμός, αποτελούμενος από γκαζάκια, ο οποίος κατασκευάστηκε και πυροδοτήθηκε από μαθητές νεαρής ηλικίας στην Κρήτη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, τα παιδιά είναι πάνω από τον εκρηκτικό μηχανισμό που κατασκεύασαν οι ίδιοι και απομακρύνονται την τελευταία στιγμή πριν από την έκρηξη, η οποία έλαβε χώρα μέσα στο ίδιο τους το σχολείο.

Κρήτη: Συνελήφθησαν οι μαθητές για τα γκαζάκια

Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, ζήτησαν και πήραν οι τρεις μαθητές του γυμνασίου που πυροδότησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σχολείο.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκρηξη και κατασκευή-κατοχή εκρηκτικών ή εμπρηστικών υλών, αδικήματα που αντιμετωπίζονται σε βαθμό κακουργήματος από τη Δικαιοσύνη.

Την ίδια ώρα, στο σχολείο επικρατεί έντονη αναστάτωση με την εκπαιδευτική κοινότητα, τους γονείς αλλά και τους μαθητές να μην πιστεύουν τα όσα συνέβησαν.

Μάλιστα όσοι είδαν από κοντά τα υπολείμματα δήλωναν σοκαρισμένοι, λέγοντας πως οι ίδιοι οι «εμπνευστές» του μηχανισμού θα μπορούσαν να είχαν χάσει τη ζωή τους.

«Από τους αστυνομικούς μάθαμε ότι η κατασκευή ήταν πολύ επικίνδυνη. Υπήρχαν γκαζάκια, οινόπνευμα, φωτοβολίδα. Εάν κάτι είχε πάει στραβά, τότε θα είχαμε μια τραγωδία στο σχολείο μας», ανέφερε εργαζόμενος στο συγκεκριμένο σχολείο.

Κρήτη: «Είδαμε βίντεο σε πλατφόρμα και κάναμε το ίδιο»

Ο εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετήθηκε από τρία παιδιά το βράδυ της Δευτέρας, ενεργοποιήθηκε, εξερράγη και ευτυχώς δεν τους τραυμάτισε, αλλά ούτε και προκάλεσε υλικές ζημιές.

Η αστυνομική έρευνα άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι της υπόθεσης. Κάμερες ασφαλείας φέρεται να κατέγραψαν τρία νεαρά άτομα να εισέρχονται στον χώρο του σχολείου πηδώντας τα κάγκελα και να κατευθύνονται προς την αυλή, όπου τοποθέτησαν τον αυτοσχέδιο μηχανισμό πριν τον ενεργοποιήσουν.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις δράστες μαζί με τους γονείς τους ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και η φερόμενη απάντηση του ανήλικου όταν ρωτήθηκε για το περιστατικό.

«Είδαμε βίντεο σε πλατφόρμα στο ίντερνετ και σκεφτήκαμε να κάνουμε το ίδιο», φέρεται να είπε ο μαθητής σε εκπαιδευτικούς», σύμφωνα με πληροφορίες.