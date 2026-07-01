Βόνιτσα: Άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του στο φαράγγι του Τρύφου - Σε εξέλιξη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός άνδρα, που σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ έχει εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του, στο φαράγγι του Τρύφου στη Βόνιτσα, της Αιτωλοακαρνανίας.
Στην επιχείρηση μετέχουν 18 πυροσβέστες με την ομάδα ορμητικών νερών και την ορειβατική ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ από την Πάτρα, μια ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ, επίσης από την Πάτρα, καθώς και ομάδα με drone της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
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