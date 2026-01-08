Βόνιτσα: Εξαφάνιση μητέρας που είχε καταγγείλει ενδοοικογενειακή βία – Ένας μήνας χωρίς ίχνη

Για σχεδόν έναν μήνα η τοπική κοινωνία της Βόνιτσας ζει με την αγωνία γύρω από την εξαφάνιση μιας μητέρας τριών παιδιών, η οποία χάθηκε ξαφνικά στις 8 Δεκεμβρίου 2025. Παρότι η απουσία της έγινε αντιληπτή νωρίς, η επίσημη δήλωση εξαφάνισης κατατέθηκε μόλις σήμερα, γεγονός που περιπλέκει ακόμη περισσότερο την υπόθεση.

Η γυναίκα είχε στο παρελθόν απευθυνθεί στις Αρχές καταγγέλλοντας περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο είχε σημειωθεί πριν από πέντε χρόνια. Παρά το επεισόδιο, η ίδια συνέχισε να ζει στο σπίτι με τα παιδιά της, ενώ ο σύζυγός της είχε απομακρυνθεί προσωρινά.

Συγγενικό της πρόσωπο ανέφερε πως η τελευταία επίσημη καταγραφή της ταυτότητάς της δείχνει έξοδο από τη χώρα, χωρίς όμως να υπάρξει επιστροφή. Το ίδιο άτομο υποστήριξε ότι οι εντάσεις στο ζευγάρι ήταν γνωστές, αλλά δεν μπορεί να γνωρίζει τι συνέβαινε το τελευταίο διάστημα.

Παράλληλα, άλλος συγγενής αποκάλυψε ότι είχε επικοινωνήσει μαζί της μέσω Viber, όπου η γυναίκα φέρεται να είπε πως θα έλειπε για λίγες ημέρες και ότι βρισκόταν στη Γερμανία.

Ωστόσο, μαρτυρίες που έφτασαν στις Αρχές υποστηρίζουν ότι ενδέχεται να βρίσκεται στη Βουλγαρία, τον τόπο καταγωγής της, με αποτέλεσμα να σταλεί σχετικό σήμα στις εκεί Αρχές.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις έρευνες να συνεχίζονται και την οικογένεια να περιμένει απαντήσεις για την τύχη της.