Νέος γύρος ανακριτικών διαδικασιών στην πολύκροτη υπόθεση της αιματηρής βεντέτας στα Βορίζια Ηρακλείου, που στοίχισε τη ζωή στον 39χρονο Λευτέρη Καργάκη και την 55χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Το πρωί του Σαββάτου (8/11), συγγενείς του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη, οι οποίοι κρατούνται από τον περασμένο Σεπτέμβριο στις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού για υποθέσεις ζωοκλοπής, πέρασαν την πόρτα του ανακριτή Ηρακλείου προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με την τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη — γεγονός που, σύμφωνα με τις αρχές, αποτέλεσε την αφορμή για το μακελειό της 1ης Νοεμβρίου.

Έρευνες και προσαγωγές

Παράλληλα, ο γαμπρός του 39χρονου Καργάκη οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, ενώ το τελευταίο 24ωρο έγιναν 15 προσαγωγές ατόμων από τα Βορίζια, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την εξέτασή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο κρατούμενος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση της έκρηξης. Οι αρχές, ωστόσο, θεωρούν ότι βρίσκονται πολύ κοντά στον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στη φονική συμπλοκή, αλλά και στην ταυτοποίηση προσώπων που φέρονται να σχετίζονται με την τοποθέτηση της βόμβας.

Από τους επτά συλληφθέντες για τη βεντέτα, δύο ερευνώνται ειδικά για την εμπλοκή τους στην έκρηξη, ενώ πέντε ακόμη αναμένεται να οδηγηθούν τη Δευτέρα (10/11) στην ανακρίτρια Ηρακλείου για να απολογηθούν.

H δεύτερη δικογραφία

Οι έρευνες των αρχών εξελίσσονται πλέον σε δύο επίπεδα:

Στη φονική συμπλοκή των Βοριζίων. Στην κατασκευή και τοποθέτηση της βόμβας που πυροδότησε το αιματοκύλισμα.

Στο πλαίσιο αυτό, ένας από τους πιο «δυναμικούς» συγγενείς της οικογένειας Καργάκη οδηγήθηκε από τις φυλακές στον ανακριτή και τον εισαγγελέα, μετά την εύρεση αυτοσχέδιου μαχαιριού, δύο κινητών τηλεφώνων και φορτιστών στο κελί του κατά τη διάρκεια έρευνας της ΕΚΑΜ. Ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε συμμετοχή τόσο στην τοποθέτηση της βόμβας όσο και στα γεγονότα της φονικής συμπλοκής.

«Χτενίζουν» τα Βορίζια για τα όπλα

Παράλληλα, κλιμάκια της ΕΚΑΜ συνεχίζουν τις έρευνες στην ευρύτερη περιοχή των Βοριζίων για τον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό. Ήδη έχουν εντοπιστεί τέσσερα όπλα, ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές, «είναι σαφές ότι χρησιμοποιήθηκαν πολύ περισσότερα». Οι βαλλιστικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στην εμπλοκή κάθε όπλου στο μακελειό.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι όπλα βρέθηκαν σχεδόν σε κάθε σημείο του χωριού, γεγονός που δείχνει την έκταση της οπλοκατοχής και την ένταση της αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο οικογενειών.

Αυξημένα μέτρα για νέα επεισόδια

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου δήλωσε ότι «κανένας από τους συλληφθέντες δεν έχει μέχρι στιγμής αποδεχθεί παράνομη οπλοκατοχή ή οπλοχρησία», ενώ οι ανακριτικές διαδικασίες συνεχίζονται για να αποσαφηνιστεί ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στα σπίτια των δύο οικογενειών, με στόχο να αποτραπεί το ενδεχόμενο νέας συμπλοκής ή αντεκδίκησης, καθώς το κλίμα στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο.