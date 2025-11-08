Μεγάλη υπόθεση ζωοκλοπών πίσω από το μακελειό στα Βορίζια: Εύρημα για τη βόμβα σε σπηλιά, μέλους της οικογένειας Καργάκη

Μία μεγάλη υπόθεση ζωοκλοπών, μία βόμβα σε σπίτι των Φραγκιαδάκηδων και επτά πυροβολισμοί στα σπίτια των Καργάκηδων οδήγησαν στο μακελειό του περασμένου Σαββάτου στα Βορίζια. Οι Αρχές, βρίσκονται κοντά στην εξιχνίαση της πυροδότησης του εκρηκτικού μηχανισμού που «άναψε» το φυτίλι του φονικού ενώ την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί του «ελληνικού FBI» σαρώνουν όλα τα κινητά που βρίσκονταν τη νύχτα της έκρηξης γύρω από το σπίτι των Φραγκιαδακήδων.

Βορίζια: Σαρώνουν τα κινητά την ώρα της έκρηξης

Όπως αναφέρει το Star, οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας θα δώσουν απαντήσεις για το ποιος βρισκόταν λίγο πριν τις 10:30 γύρω από το σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδακήδων που εξερράγη ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Μία μπαταρία, που παραπέμπει σε κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού και εντοπίσθηκε μέσα στη σπηλιά μέλους της οικογένειας του 39χρονου θύματος, εξετάζεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Επίσης, τα κινητά που βρέθηκαν μέσα στις φυλακές Αλικαρνασσού θεωρούν οι αστυνομικοί ότι θα οδηγήσουν σε απαντήσεις για τον ηθικό αυτουργό της έκρηξης.

Όπως καταγγέλλει στο Star η αδελφή του 39χρονου Φανούρη που έπεσε νεκρός στο μακελειό, αμέσως μετά την έκρηξη του σπιτιού, το δικό της σπίτι δέχθηκε καταιγισμό πυροβολισμών. Στην τοιχοποιία είναι εμφανή τα σημάδια που άφησαν οι σφαίρες.

Ζωοκλοπές: Από τα 18 άτομα που κατηγορούνται, τα 13 είναι από τη μία οικογένεια

Ο άνδρας με το παρατσούκλι «Κουνέλος» φέρεται ότι είναι ο κουμανταδόρος της οικογένειας των Καργάκηδων. Βρίσκεται στις φυλακές Αλικαρνασσού, καθώς κατηγορείται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις ζωοκλοπών που εξιχνιάσθηκαν στην περιοχή.

Από τα 18 άτομα που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία, τα 13 είναι από αυτή την οικογένεια. Έξι συνελήφθησαν, ανάμεσά τους και μία γυναίκα, αλλά οι δικαστές δεν την προφυλάκισαν γιατί είναι πολύτεκνη.

Τα στελέχη της ασφάλειας Ρεθύμνου διαπιστώσαν ότι οι ζωοκλέφτες τρομοκρατούσαν τα θύματά τους. Οι περισσότεροι βοσκοί είχαν πέσει θύματα ξυλοδαρμού και εκβιασμών για να μην πάνε στην αστυνομία και καταγγείλουν τις κλοπές των ζώων τους.



