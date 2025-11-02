Βορίζια: Βεντέτα στους πρόποδες του Ψηλορείτη - Τα εγκληματικά λάθη των Αρχών και το χρονικό

Πριν από 70 χρόνια, για μερικά καυσόξυλα, το όνομα του χωριού γέμισε τα πρωτοσέλιδα όλων των εφημερίδων που έκαναν λόγο για τη «Σφαγή στα Βορίζια». Ο πρώτος νεκρός τότε είχε το ίδιο επίθετο με τους φερόμενους ως δράστες του σύγχρονου μακελειού… στο ίδιο χωριό.

Γράφει η Ρένα Κουβελιώτη

Τότε ο απολογισμός ήταν 6 νεκροί και 14 ακρωτηριασμένοι άνθρωποι. Ο πρώτος σφαγμένος, οι επόμενοι δυο από όπλα, οι τρεις νεκροί και οι 14 ακρωτηριασμένοι από χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώτου.

Πέρασαν 70 χρόνια …αγοράσαμε έξυπνα τηλέφωνα αλλά έξυπνοι δεν γίναμε. Τι και αν ακούγεται ο Ξυλούρης να τραγουδάει τους στίχους του Ρίτσου «Και να αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα κι απλά».

Βορίζια: Η ρίζα της βίας

Όλα ξεκίνησαν πριν από 5 χρόνια. Αφορμή κάποια βοσκοτόπια όπου πήγε η μια από της παρόντως εμπλεκόμενες οικογένειες, και τους έβαλε φράχτη. Σειρά είχε το επίμαχο σπίτι που καταστράφηκε πρόσφατα από βόμβα.

Στο πάνω μέρος του χωριού έμεναν τα μέλη της μιας οικογένειας. Για να τις ξεχωρίζουμε πρόκειται για την οικογένεια του 39χρονου νεκρού.

Κάποια στιγμή, ένα παλιό σπίτι πωλήθηκε σε εκείνη τη γειτονιά. Η οικογένεια, που θεωρούσε πως μόνο αυτή έμενε σε εκείνη την πλευρά του χωριού, πρόσφερε χρήματα αλλά δεν συμφώνησε με τον ιδιοκτήτη.

Τότε έρχεται στο προσκήνιο η αντίπαλη οικογένεια δίνοντας καλύτερη προσφορά και αγοράζοντας το συγκεκριμένο σπίτι.

Η συνέχεια γράφτηκε σε ένα γλέντι το 2024, όταν μετά από λεκτικές ανταλλαγές, μέλη των δύο οικογενειών κατέφυγαν στη λύση του...μαχαιριού.

Αποτέλεσμα ένας τραυματίας, από την οικογένεια του 39χρονου νεκρού του χθεσινού μακελειού. Άμεσα έφτασαν στο χωριό «μεσίτες» για να προλάβουν τυχόν κλιμάκωση, και να εφαρμόσουν τη διαδικασία του σασμού.

Βορίζια: Δολοφονημένος για το τίποτα

Η οικογένεια του 39χρονου νεκρού δέχεται με έναν όρο. Τη μεταπώληση του σπιτιού στους ίδιους από την αντίπαλη οικογένεια. Ο όρος όμως δεν γίνεται αποδεκτός και χάνεται η ελπίδα για ανάπαυλα.

Πριν από 2 με 3 μήνες συνελήφθησαν δύο άντρες από την οικογένεια του νεκρού για ζωοκλοπές, με την κατηγορία της σύστασης συμμορίας. Εντός της «φαμίλιας» ωστόσο, υπήρχε η σιγουριά πως η ανακάλυψη των Αρχών έγινε με κατεύθυνση από την αντίπαλη οικογένεια.

Και φτάνουμε στις 31/10. Οι εργασίες επισκευής του παλιού σπιτιού ολοκληρώνονταν, όταν ξαφνικά ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός στην είσοδο προκάλεσε εκτεταμένες φθορές.

Εκείνη τη στιγμή, ακούγονται μπαλοθιές από την άλλη άκρη του χωριού, ουσιαστικά ως επινίκια της βομβιστικής ενέργειας. Αυτό περίπου στις 23.00 της περασμένης Παρασκευής.

Στις 23.05 η αδελφή του 39χρονου τηλεφωνεί στο Α.Τ Μοιρών. «Ελάτε να μας προστατέψετε. Θα σκοτωθούν άνθρωποι. Μας κατηγορούν άδικα» ουρλιάζει αλλά προφανώς ο αξιωματικός υπηρεσίας δεν εισάκουσε τις επικλήσεις της.

Στο σημείο φτάνει μόνο ένα περιπολικό για αυτοψία, σφραγίζοντας τη μοίρα του.

Οι μεν αρματώθηκαν γιατί τους βομβάρδισαν το σπίτι και το θεώρησαν μεγάλη προσβολή οι δε ,γιατί κατάλαβαν πως θα κατηγορήσουν εκείνους για την έκρηξη και ήθελαν να είναι προετοιμασμένοι .

Ένα κεντρικό ερώτημα στην αντίδραση των Αρχών για την βεντέτα που ερχόταν, ήταν πώς άφησαν την κατάσταση να φτάσει στο απροχώρητο, ενώ είχαν εκτενή γνώση του βίαιου ιστορικού της κοινότητας.

Πέραν του τι θα μπορούσε να είχε γίνει σωστά ωστόσο, υπάρχει και το τραγικό του ίδιου του ενός από τα θύματα, του 39χρονου. Αν και έγινε στόχος της μήνιος της αντίπαλης οικογένειας, πληροφορίες αναφέρουν πως δεν βρισκόταν καν στο χωριό την ώρα που τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός στο σπίτι.