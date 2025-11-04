Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε η μεταγωγή των τριών κατηγορουμένων για το μακελειό στα Βορίζια, στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, οι οποίοι ήταν μέχρι πριν λίγο καταζητούμενοι.

Εκεί αναμένεται να βρεθούν ενώπιον των ανακριτικών Αρχών για να καταθέσουν για όσα συνέβησαν στο αιματηρό περιστατικό.

Σύμφωνα με πηγές, οι τρεις άνδρες ηλικίας 19,27 και 29 ετών έδωσαν ραντεβού με την Αστυνομία για να παραδοθούν σε σημείο ανάμεσα στο Ηράκλειο και τη Μεσαρά, σε επαρχιακό δρόμο της Γόρτυνας, κοντά στον άξονα Ηρακλείου–Μοιρών.

Σημειώνεται ότι σήμερα το πρωί η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε ξενοδοχείο της Π. Ε Ηρακλείου, καθώς από χθες το βράδυ υπήρχαν πληροφορίες ότι σε αυτό βρίσκονταν ένας από τους τρεις καταζητούμενους.

Κατά την έφοδο δεν εντοπίστηκε κανείς από τους τρεις, ωστόσο, προσήχθησαν ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου και ο γιος του, οι οποίοι σύμφωνα με την Αστυνομία θα κατηγορηθούν για υπόθαλψη.

Δείτε το βίντεο από τη μεταγωγή:

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, οι τρεις άνδρες παραδόθηκαν στον Διοικητή του Ελληνικού FBA, ύστερα από συνεννόηση με τις Αρχές, ώστε η μεταφορά τους στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου να γίνει με απόλυτη διακριτικότητα.

Πρόκειται για τους τρεις καταζητούμενους -τον 27χρονο, τον 29χρονο και τον 19χρονο αδελφό του- που φέρονται να συμμετείχαν στο αιματηρό επεισόδιο του περασμένου Σαββάτου.

Ο τέταρτος αδελφός, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών, παραμένει φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ, ενώ φρουρούμενος νοσηλεύεται και ο ξάδελφος της οικογένειας με διαμπερές τραύμα στο πόδι.

Το βίντεο του Orange Press Agency: