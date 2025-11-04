Η σύζυγός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, του νεκρού από το μακελειό στα Βορίζια, περιέγραψε τη στιγμή που είδε τον άνδρα της νεκρό ενώ παράλληλα αποσαφήνισε τι έγινε το βράδυ της έκρηξης, πριν το φόνο.

Φανερά ταραγμένη, μίλησε στην εκπομπή «Live News» και στη δημοσιογράφο του Mega: «Ένα παλικάρι δύο μέτρα μου πήρανε. Ένα παλικάρι δύο μέτρα. Οι σκύλοι. Και δεν σηκώθηκε κανείς από τους δικούς μας, επειδήκαταλάβαμε, λέγαμε εντάξει, τους έχουν διαλύσει το σπίτι. Εντάξει άσε τους να ηρεμήσουν και βλέπουμε.

Και αντί να ηρεμήσουν οι **** στάθηκαν στους δρόμους και παίζανε τους ξένους ανθρώπους. Αυτοί σκοτώνονταν μεταξύ τους.

Αλλά έτυχε και πέρναγε ο άντρας μου να πάει στα ζώα. Τα ζώα μας είναι από την Λοχριά και ευτυχώς δεν είχα τα κοπέλια μου μέσα. Γιατί τα παίρνει κάθε Σαββατοκύριακο.

Τα παίρνει μαζί και τον βοηθούν. Και ευτυχώς είχε πυρετό ο μεγάλος μου ο γιος. Αλλιώς θα μου είχαν σκοτώσει και τους γιους μου.

Και άκουγα τις μπαλοθιές. Γιατί ήταν πέντε λεπτά και ήμουν έξω και άπλωνα ρούχα. Και βγήκα και ακούω μπαλωθιές και λέω «Παναγία μου». Και έπαιρνα τηλέφωνα. Και λέω. Πάρτε τον Φανούρη μου.

Μην τον βλάψει άνθρωπος. Και έφτασα εκεί πέρα με τα πόδια και πήγα εκεί πέρα στο μνημείο και ήθελαν να μου παίξουν και εμένα.

Εγώ φώναζα Φανούρη μου, Φανούρη μου και εξαφανίστηκαν. Και πήγα και του φώναζα. Και φώναζα και τον γύρευα και κάνω έτσι και τον βλέπω μέσα στο αμάξι τελειωμένο. Και φώναζα βοήθεια.

Νεκρό, νεκρό. Εγώ τον βρήκα νεκρό μέσα στο αμάξι. Τελειωμένο. Τελειωμένο και φώναζα: Βοήθεια, Βοήθεια. Βοηθήστε με. Ασθενοφόρο.

Ούτε ασθενοφόρο δεν ήρθε.

Τους είδα όλους (τους Φραγκιαδάκηδες). Έφτανα στο μνημείο και με βλέπουν και εγώ φώναζα Φανούριε Φανούριε. Και γύρισαν τα πιστόλια να μου παίξουν όλοι.

Μα δεν κατέχω ποιος Θεός τους έβαλε κάτω από τα σπίτια τους και άλλα γίναμε και εμείς σκοτωμένοι. Και έχω ένα κοπέλι 10 χρονών, ένα κοπέλι 6 χρονών και ένα κοπέλι 3 χρον'ων και ένα κοπέλι 1,5 και ένα 5 μηνών.

Σύζυγος Φανούρη: «Θέλανε να μας σκοτώσουν και να αφήσουν τα κοπέλια μας στους δρόμους»

Το καταλαβαίνετε; Και θέλανε να μας σκοτώσουν και τους δύο. Και τους δύο θέλανε να μας σκοτώσουν και να αφήσουν τα κοπέλια μας στους δρόμους.

Και ήταν 50 νοματέοι και ο άντρας μου σκοτωμένκος μέσα στο αμάξι.

Και δεν έφτανε που ήταν σκοτωμένος, μου τον «παίζανε γύρω γύρω από το αμάξι και τον χλευάζανε.

Δεν μου είπαν πράμα. Μόνο όταν έφτασα φώναζα Φανούριε, Φανούριε. Γυρίσαν τα όλοι τα πιστόλια στη μούρη μου . Ωχ Παναγία μου. Ο Φανούρης δεν κατέβηκε ποτέ από το αμάξι. Την ώρα που έφτανε εκεί τον εκτέλεσαν.

Μου είπε ο ιατροδικαστής πως τον χτυπήσανε και με καλάσνικοφ και με πιστόλι. Πάμε στο ΠΑΓΝΗ να στα πούνε. Τον διαλύσανε στο σώμα. Τον διαλύσανε. Ούτε το χέρι του να κοιυνήσει, ούτε το κεφάλι του.

Αφού το αμάξι ήταν στο πλάι, γιατί σκοτώθηκε ντελόγο και του έφυγε το αμάξι στο πλάι. Μακάρι να είχε προλάβει ο κακομοιριασμένος μου να είχε φύγει από εκεί. Να είχε φύγει, να είχε γλιτώσει. Μου τον σκοτώσανε. Ούτε ένα λεπτό δεν έζησε, μου είπε ο ιατροδικαστής. Ούτε ένα λεπτό. Το καταλαβαίνεις;

Βορίζια: Τι έγινε την ημέρα της έκρηξης σύμφωνα με τη σύζυγο του Φανούρη

Για την ημέρα της έκρηξης στο σπίτι του 27χρονου Φραγκιαδάκη, δήλωσε: «Να μην λένε ψέματα στα κανάλια και να έρθουν να μάθουν πρώτα την αλήθεια. Να μάθουν πού ήταν ο άντρας μου. Ο άντρας μου ήταν στις Μοίρες και τον πήρα εγώ κοπελιά.

Εγώ τον πήρα κοπελιά. Και του είπα: «Γλάκα κακομοίρη, κάτι πράμα γίνεται στο χωριό. Τα δικά μου κοπέλια γυρίζανε στο χωριό και δεν ήξερα τι έχει γίνει». Έχει άλλοθι. Ήταν εκεί στις Μοίρες. Δεν έχει καμία δουλειά αυτός με τις βόμβες.

Στο σπίτι και ούτε ξανά ξαναπόρισε με το αμάξι. Πήρε τα κοπέλια μας στο σπίτι και κλειστήκαμε μέσα και δεν ξαναπορίσαμε. Μόνο το πρωί. Τον πήρα τηλέφωνο και ήταν στις Μοίρες και του λέω: «Φανούριο, άκουσα ένα δυνατό μπουμ. Πού είσαι; Έλα, γιατί τα κοπέλια είναι στο χωριό». Και ούτε τα παιδιά μου είναι μεγάλα. 10 χρονών και 6 χρονών.

Μου λέει: «Μαρία, δεν κατέχω. Εδά έρχομαι». Και πήρε τα κοπέλια και ήρθαν 10, 10 και στο σπίτι.

\Γιατί όταν γίνηκε κειονά, βγήκαν και «παίζανε» πάνω πάνω στης κουνιάδας μου το σπίτι. Και τους παίρνω και τους λέω: «Πού είναι οι μπαλωθιές;» Και μου λέει η κουνιάδα μου: «Μας σκοτώνουν. Κλείσε να πάρω την αστυνομία». Και έπαιρνε η κουνιάδα μου την αστυνομία και δεν ήρθανε.

(Οι Φραγκιαδάκηδες) ήρθαν στα σπίτια των συγγενών μας. Στις αδερφές του «παίζανε». Αλλά δεν βγήκε ούτε ο άντρας μου, ούτε οι κουνιάδοι μου να τους πουν τίποτα. Σεβαστήκαμε ότι κάτι έχει το σπίτι τους μέχρι να βρούνε ποιος είναι.

Αλλά να βρείτε ποιος είναι γιατί μας έκαψε. Μου'κλεισε το σπίτι μου. Και αντί να σεβαστούν ότι μας «παίζανε» και δεν βγήκαν οι άντρες μας να τους σκοτώσουν, σηκώθηκαν το πρωί και τους στήσανε εκεί πέρα ενέδρα, την ώρα που έτρεχε στα ζώα και μου τον εκτελέσανε και με καλάσνικοφ και με πιστόλι.

Σύζυγος νεκρού Φανούρη: «Με παίρνουν και μου λένε πού είναι ο πατέρας μου»

Αναφορικά με το πώς θα πει για τον θάνατο του Φανούρη στα παιδιά της, η σύζυγος του θύματος δήλωσε: «Μόνο στους μεγάλους θα το πω. Όντε θα ν' έρθει η ώρα. Τον πατέρα τους τον λατρεύανε. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ. Με παίρνουν και μου λένε «πού είναι ο πατέρας μου και δεν μας δίνεις το τηλέφωνο».

Πες μου εγώ τι να τους πω; Πες μου».



