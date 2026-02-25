Μενού

Βορίζια: Επιστρέφει στη φυλακή ο 48χρονος Καργάκης μετά την απολογία του

Μετά την συμπληρωματική απολογία για το αιματηρό επεισόδιο των Βοριζίων, ο 48χρονος, μέλος της οικογένειας Καργάκη, επέστρεψε στις φυλακές Κομοτηνής.

Αστυνομικές δυνάμεις στα Βορίζια μετά από το μακελειό και υπό τον φόβο βεντέτας | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI
Στις φυλακές Κομοτηνής αναμένεται να επιστρέψει ο 48χρονος αγροτοκτηνοτρόφος, μέλος της οικογενείας Καργάκη, ο οποίος σήμερα, Τετάρτη (25/02) πέρασε το κατώφλι της ανακρίτριας και του εισαγγελέα Ηρακλείου, προκειμένου να δώσει συμπληρωματική απολογία για το αιματηρό επεισόδιο των Βοριζίων.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Απόστολο Λύτρα, τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί αίτημα αντικατάστασης της προσωρινής του κράτησης με περιοριστικούς όρους, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο, ο εντολέας του υποστηρίζει, ότι δεν είχε εμπλοκή στο αιματηρό επεισόδιο.

Μάλιστα, επικαλείται τη μαρτυρία αστυνομικών που ήταν στα Βορίζια το επίμαχο διάστημα και οποίοι αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν.

Ο 48χρονος, ο οποίος εμφανίζεται στο επίμαχο βίντεο των 34 δευτερολέπτων να είναι το άτομο πίσω από τον 43χρονο συγγενή του που πυροβολούσε με το καλάσνικοφ, υποστήριξε ότι ο ίδιος δεν κρατούσε όπλο, αλλά προσπαθούσε να ηρεμήσει τα πνεύματα.

Επίσης, ρωτήθηκε και για το αν γνωρίζει πού βρίσκονται τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στη φονική συμπλοκή, απαντώντας ότι δεν είδε το παραμικρό.

Σύμφωνα με τον κ. Λύτρα, ο εντολέας του είχε καλές σχέσεις και με την οικογένεια Φραγκιαδάκη, κάτι που – όπως υποστήριξε – έχουν καταθέσει και μέλη της άλλης πλευράς.

