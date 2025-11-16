Βορίζια: Η αστυνομία «βλέπει» εξαφάνιση όπλων μαζί με τους τραυματίες – Στο στόχαστρο ο κατασκευαστής της βόμβας

Οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές έχουν ήδη σχηματίσει σαφή εικόνα για τον αριθμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια, καθώς και για το ποιοι πυροβόλησαν και ποιοι όχι.

Ωστόσο, το μεγάλο ζητούμενο παραμένει: ποια από τα όπλα που έχουν εντοπιστεί χρησιμοποιήθηκαν πράγματι στη σύγκρουση και ποια όχι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η αστυνομία εκτιμά ότι όλοι οι βασικοί πρωταγωνιστές του αιματηρού επεισοδίου έχουν συλληφθεί, ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια εντοπισμού του πλήρους οπλισμού που κρατούσαν στα χέρια τους οι δύο πλευρές.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα όπλα φαίνεται να «εξαφανίστηκαν» από τα ίδια άτομα που μετέφεραν τους τραυματίες στα κέντρα υγείας, στα νοσοκομεία και στην ιδιωτική κλινική του Ηρακλείου. Οι αρχές θεωρούν ότι μαζί με τους τραυματίες φόρτωσαν στα αυτοκίνητα και τον οπλισμό.

Την ίδια ώρα, οι συνήγοροι των δύο πλευρών απευθύνουν έκκληση στους κατηγορούμενους να αποκαλύψουν τις κρυψώνες ή τα σημεία όπου πέταξαν τα όπλα, ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν στον καθένα.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. εξετάζονται εκατοντάδες κάλυκες που βρέθηκαν στο «πεδίο μάχης» των Βοριζίων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα για δύο κινητά τηλέφωνα που εντοπίστηκαν σε κοινόχρηστους χώρους της φυλακής Αλικαρνασσού.

Η αστυνομία γνωρίζει ότι τα τηλέφωνα αυτά χρησιμοποιούνταν από προφυλακισμένα μέλη της οικογένειας του 39χρονου νεκρού, τα οποία εμπλέκονται σε άλλη υπόθεση.

Παράλληλα, εκκρεμεί η ταυτοποίηση του δεύτερου ατόμου που φέρεται να σχετίζεται με την κατασκευή και την τοποθέτηση της βόμβας, καθώς και ο εντοπισμός του ηθικού αυτουργού. Για τον κατασκευαστή, οι αρχές έχουν ήδη στα χέρια τους καταθέσεις που τον χαρακτηρίζουν ως «κατασκευαστή εκρηκτικών μηχανισμών».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απολογία του 23χρονου που φέρεται να κατασκεύασε και να τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι από όπου ξεκίνησαν όλα, το πρωί της Δευτέρας, ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου.