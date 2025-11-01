Βορίζια: Νοσηλεύονται φρουρούμενοι δύο ύποπτοι - Το βίαιο ιστορικό μεταξύ των δύο οικογενειών

Λίγες ώρες μετά το αιματηρό επεισόδιο που κατέστησε «εμπόλεμη ζώνη» τα Βορίζια Ηρακλείου, η αστυνομία στρέφει το βλέμμα της σε συγκεκριμένα άτομα για την εμπλοκή στο μακελειό.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, «από το περιστατικό διαπιστώθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός δύο ημεδαπών (39χρονου άνδρα και 56χρονης γυναίκας) καθώς και ο τραυματισμός δύο γυναικών, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε και ο τραυματισμός δύο ανδρών, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι και εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο περιστατικό».

Βορίζια: Το μαχαίρωμα που ξεκίνησε τον «πόλεμο»

Όπως δυστυχώς φαίνεται, η τραγωδία στα Βορίζια, που έληξε με, έως τώρα, δύο νεκρούς και 25 τραυματίες, δεν ήταν παρά η κορύφωση μίας βεντέτας μεταξύ των οικογενειών.

Αυτή η διαγενεακή έχθρα μάλιστα, συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 8 πιο σοβαρές που σημειώνονται στην Κρήτη, έχοντας παρασύρει στη δίνη της την κοινότητα επί δεκαετίες.

Όλα ξεκίνησαν στις 27 Αυγούστου του 1955, στη διάρκεια πανηγυριού, όταν ένας 31χρονος με μαχαίρι επιτέθηκε και σκότωσε έναν 38χρονο δασοφύλακα. Φήμες ήθελαν η αιτία να ήταν η παράνομη κοπή δέντρων από πλευράς του δράστη.

Αν και οι φήμες έμειναν ανεπιβεβαίωτες, το περιστατικό ξεκίνησε έναν «κύκλο αίματος», με ένοπλες επιθέσεις που αφαίρεσαν άλλες δύο ζωές, ενώ μέσα σε μερικές ώρες, οι νεκροί είχαν φτάσει τους 6.

Ένας νεαρός είχε τότε ανέβει σε μία ταράτσα, πετώντας χειροβομβίδα, ανεβάζοντας τον τραγικό απολογισμό, με δεκάδες τραυματίες.

Έναν χρόνο αργότερα, η υπόθεση είχε δικαστεί στην Αθήνα, με τον Τύπο να ασχολείται εκτεταμένα με το θέμα, ενώ και τότε είχε μετατραπεί το χωριό σε «φρούριο». Τότε, στο εδώλιο του κατηγορουμένου είχαν κάτσε 6 άτομα, με τον πρώτο δράστη να δικαιολογείται, λέγοντας ότι το έκανε σε κατάσταση μέθης.

Σύμφωνα με το MEGA, αν και το σημερινό αιματοκύλισμα δεν ήρθε ως άμεση συνέχεια του τότε φονικού, άτομο από οικογένεια που εμπλεκόταν στο πρώτο περιστατικό, είχε μέρος και στο τελευταίο.

Και αυτό δεν ήταν το τέλος της ιστορίας. Περίπου πριν από έναν χρόνο, οι δύο οικογένειες στα Βορίζια είχαν εμπλακεί ξανά σε ένοπλο περιστατικό, στη διάρκεια εκδήλωσης.

Το επεισόδιο είχε πάρει μάλιστα διαστάσεις, με την υπόθεση να φτάνει μέχρι και σε τροχαίο. Αστυνομικοί του ΑΤ Φαιστού είχαν προσπαθήσει να συλλέξουν καταθέσεις, όμως έπεσαν πάνω στην κουλτούρα της «ομερτά», με τους κατοίκους να σιωπούν για το περιστατικό.

Βορίζια: «Οχυρό» το χωριό μετά το αιματοκύλισμα

Το χωριό έχει κατακλυστεί από την παρουσία αστυνομικών, στελέχη των ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ και της Ασφάλειας, προκειμένου να αποφευχθούν νέες διενέξεις και περισσότερα θύματα. Όπως μάλιστα μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, οι πυροβολισμοί συνεχίζονταν σε διάφορα σημεία του χωριού.

Πάνοπλα στελέχη της ΕΚΑΜ δραστηριοποιούνται στο χωριό, συλλέγοντας κάλυκες και χτυπώντας πόρτες προκειμένου να μαζέψουν μαρτυρίες για να ξεκινήσουν οι προσαγωγές των εμπλεκόμενων. Αναφέρεται ότι η πρώτη προσαγωγή έχει ήδη γίνει ενώ αναμένεται να γίνουν κι άλλες μέσα στις επόμενες μέρες.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια στο χωριό και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης μεταβαίνουν στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛΑΣ., Δημήτρης Μάλλιος, μαζί με τον επικεφαλή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Φώτης Ντουίτσης, τους οποίους συνοδεύει κλιμάκιο αστυνομικών από την Aθήνα.

Πλήθος αστυνομικών φυλούν και τα νοσοκομεία που βρίσκονται τα θύματα, τα οποία μοιράζονται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, στο ΠΑΓΝΗ και το Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας ώστε να αποφευχθούν συγκρούσεις μεταξύ των δύο οικογενειών.

Σκηνές οργής στο Βενιζέλειο - Κατέφθασαν οι συγγενείς των θυμάτων

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.news, συγγενείς του νεκρού 39χρονου έχουν καταφθάσει στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο ουρλιάζοντας και θρηνώντας, ενώ η μητέρα του θύματος λέγεται πως λιποθύμησε. Πληροφορίες λένε πως υπήρξε λεκτική επίθεση και σε αστυνομικούς που βρίσκονται στη σημείο.

Η ίδια πηγή αναφέρει πως όσο δυνάμεις της ΕΛΑΣ βρίσκονται έξω από τα ΤΕΠ του νοσοκομείου για λόγους ασφαλείας, γυναίκα από την οικογένεια του νεκρού φέρεται να τούς φώναξε, οργισμένη: «Τι ήρθατε τώρα μπ@@@ρδοι, δυο μέρες τώρα σας καλούσαμε δεν ήρθατε».

Ανάλογο είναι το κλίμα και στους διαδρόμους του νοσοκομείου, όπου συγγενείς, οργισμένοι ξεσπούν κατά αστυνομικών: «Βρ@μπ@τσοι, να παρακαλάτε να μην έχει πεθάνει» φώναξε ένα άτομο από το στενό περιβάλλον τραυματία, όταν είδε αστυνομικούς.