Βορίζια: Μαζί με τους τραυματίες φόρτωσαν και τα όπλα του μακελειού - Απολογείται σήμερα ο 23χρονος για τη βόμβα

To μεγάλο ζητούμενο για την ΕΛ.ΑΣ. στα Βορίζια, είναι ο εντοπισμός όλου του οπλισμού που κρατούσαν στα χέρια τους οι δύο πλευρές, με τα στελέχη της να εκτιμούν πως τα άτομα που απομάκρυναν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στα Κέντρα Υγείας έκρυψαν και τα όπλα.

Την ίδια ώρα, απολογείται σήμερα (17/11) ο 23χρονος ανιψιός του νεκρού Φανούρη Καργάκη που φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα, η οποία άναψε το φιτίλι της βεντέτας και κατ' επέκταση του μακελειού.

Εκκρεμούν, βέβαια, τόσο το δεύτερο άτομο που αναφέρεται στη δίωξη και σχετίζεται με την κατασκευή και την τοποθέτηση της βόμβας, όσο και ο ηθικός αυτουργός. Ως προς τον κατασκευαστή, η αστυνομία έχει ήδη στα χέρια της καταθέσεις για την ιδιότητα ενός ατόμου ως «κατασκευαστή εκρηκτικών μηχανισμών».

Εν τω μεταξύ, νέα μέτρα κατά της οπλοκατοχής στην Κρήτη αναμένεται να ανακοινώσει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος πρόκειται να επισκεφθεί αύριο το νησί.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σε ό,τι αφορά στα όπλα, εκτιμάται ότι αυτά «εξαφανίστηκαν» από τα ίδια άτομα που μετέφεραν τους τραυματίες στα κέντρα υγείας της περιοχής, στα νοσοκομεία και στην ιδιωτική κλινική του Ηρακλείου. Θεωρούν δηλαδή, ότι μαζί με τους τραυματίες, φόρτωσαν στα αυτοκίνητα και τον οπλισμό, όπως σημειώνει η ΕΡΤ.

Έκκληση των δικηγόρων να αποκαλύψουν τις κρυψώνες

Και ενώ οι έρευνες για τα όπλα συνεχίζονται, οι συνήγοροι των δύο πλευρών κάνουν έκκληση στους κατηγορούμενους να αποκαλύψουν τις κρυψώνες ή τα σημεία που τα πέταξαν, προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν στον καθένα.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας εξακολουθούν να εξετάζονται οι εκατοντάδες κάλυκες που βρέθηκαν στο «πεδίο μάχης» που δημιουργήθηκε στα Βορίζια.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι και η έρευνα στα δύο κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν σε κοινόχρηστους χώρους της φυλακής Αλικαρνασσού, όμως η αστυνομία γνωρίζει ότι τα τηλέφωνα αυτά χρησιμοποιούνταν από προφυλακισμένα για άλλη υπόθεση μέλη της οικογένειας του 39χρονου νεκρού.

Λύτρας: «Έχουν χρησιμοποιηθεί έξι όπλα ενώ υπάρχουν πέντε συλλήψεις»

Ο συνήγορός του 23χρονου, Απόστολος Λύτρας μιλώντας στην ΕΡΤ τόνισε ότι ο νεαρός αρνείται πλήρως την πράξη που του αποδίδεται.

Ο δικηγόρος επεσήμανε ότι υπάρχει ένα βασικό στοιχείο προβληματισμού: «Είναι έξι τα όπλα που σκότωσαν τον Καργάκη. Έχουμε όμως μέχρι στιγμής, πέντε συλλήψεις, πέντε κατηγορούμενους, ενώ τα όπλα που πυροβόλησαν το αυτοκίνητο του Καργάκη είναι έξι». Όπως είπε, «το λέω γιατί θεωρώ ότι θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις». Υπογράμμισε ότι «έξι φαίνεται ότι έχουν πυροβολήσει και τον Καργάκη».

Σε ό,τι αφορά τον 23χρονο, ο συνήγορος ανέφερε πως το μοναδικό στοιχείο που υπάρχει εις βάρος του είναι το βίντεο που τον δείχνει να περνάει από το σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Όσον αφορά τον 23χρονο, αρνείται την πράξη την οποία του αποδίδεται. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση και μάλιστα το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Υπάρχει προφανώς ένα βίντεο που τον δείχνει να περνάει από το σπίτι στο οποίο έγινε η έκρηξη. Αυτό που προφανώς ξέρουν οι αρχές και θα το πούμε στην απολογία, είναι ότι είναι ο μοναδικός δρόμος για να πάει στο σπίτι του. Δηλαδή είναι δυνατόν… να μην πέρναγε από το σημείο, όταν ο μοναδικός δρόμος ήταν αυτός για να πάει στο σπίτι του;».