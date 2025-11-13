Βορίζια: Η ανατριχιαστική στιγμή που ο Φανούρης μεταφέρεται νεκρός στην καρότσα αγροτικού

Ένα ανατριχιαστικό βίντεο ντοκουμέντο, από τις στιγμές αμέσως μετά το μακελειό στα Βορίζια, όπου συγγενείς του 39χρονου Φανούρη, ο οποίος έχασε τη ζωή του, μεταφέρεται στην καρότσα αγροτικού οχήματος για να πάει στο Κέντρο Υγείας, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο ντοκουμέντο του Mega απεικονίζεται φαίνεται ένα άσπρο αγροτικό να περνά λίγα λεπτά μετά το αιματηρό σκηνικό στα Βορίζια.

Στην καρότσα βρίσκεται ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, ο οποίος μόλις έχει δεχτεί πυροβολισμούς. Μαζί του φαίνεται να είναι ακόμα ένας άνδρας. Πρόκειται για τον 43χρονο κουμπάρο του, ο οποίος έχει προφυλακιστεί.

Το άτομο που οδηγεί το όχημα είναι ο ξάδελφος του θύματος, που επίσης έχει προφυλακιστεί. Συνοδηγός είναι η γυναίκα του 39χρονου.

Πώς οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του 23χρονου που συνελήφθη για την τοποθέτηση της βόμβας

Ο 23χρονος, που κατηγορείται για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε υπό ανακαίνιση σπίτι στα Βορίζια, λίγες ώρες πριν από το μακελειό με τους δύο νεκρούς, φτάνει στα δικαστήρια με καλυμμένο το πρόσωπο.

Πρόκειται για τον ανιψιό του 39χρονου νεκρού και γιο του προφυλακισμένου για ζωοκλοπές γαμπρού του θύματος.

Τα στοιχεία που έχει συλλέξει η αστυνομία και οδήγησαν στο χθεσινό ένταλμα φαίνεται ότι είναι τόσο οι καταθέσεις μαρτύρων για την υπόθεση όσο και ένα συγκεκριμένο βίντεο που δείχνει τον 23χρονο με το αγροτικό να περνάει από αυτό το σημείο λίγα λεπτά πριν την έκρηξη.

Ο 23χρονος, ο οποίος κατηγορείται και για την κατασκευή της βόμβας και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με το συμβάν και ότι εκείνο το βράδυ βρισκόταν σε γλέντι γάμου, όπου ήταν και μέλη της αντίπαλης οικογένειας.

Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν ένα ακόμα πρόσωπο για την τοποθέτηση της βόμβας, το οποίο δεν αποκλείεται να είναι ανήλικος.

Καρέ-καρέ οι στιγμές του μακελειού

Το όχημα του 39χρονου Φανούρη λίγα λεπτά πριν το μακελειό. Βγαίνει από το σπίτι του και κατευθύνεται προς το σημείο όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί.

Λίγα λεπτά αργότερα, ενημερώνεται η σύζυγος του 39χρονου. Με το κινητό τηλέφωνο ακόμη στο χέρι, βγαίνει τρέχοντας από το σπίτι και κατευθύνεται προς το σημείο του αιματοκυλίσματος.

Το αυτοκίνητο του Φανούρη | Mega

Ενδεικτικό της εμπόλεμης κατάστασης που επικράτησε είναι οι φωτογραφίες ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA, από το όχημα του 39χρονου νεκρού. Παντού τρύπες από σφαίρες, τζάμια θρυμματισμένα, το αυτοκίνητο διάτρητο από τους πυροβολισμούς.

Την ώρα της ανταλλαγής των πυροβολισμών σε κοντινή απόσταση βρίσκεται ένα περιπολικό με δύο αστυνομικούς, οι οποίοι εκεί για αρκετά λεπτά, δίχως να κάνουν την παραμικρή κίνηση προς το σημείο των πυροβολισμών.

Πολιτική αντιπαράθεση για τη «βεντέτα»

Η τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, πως βεντέτα σημαίνει έγκλημα τιμής, πυροδότησε πολιτική αντιπαράθεση.

«Υπάρχουν ανθρωποκτονίες ‘’δικαιολογημένες’’; Υπάρχουν ανθρωποκτονίες με μεγαλύτερη και κάποιες άλλες με μικρότερη απαξία; Μήπως ετοιμάζεται ο κ. Ανδρουλάκης να προτείνει και αλλαγή του ποινικού κώδικα που να ρίχνει στα ‘’μαλακά’’ μια δολοφονία στο πλαίσιο ‘’βεντέτας’’;», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Τον γκεμπελισμό του κ. Μαρινάκη! Αλλά και του αρχηγού του τάγματος Γενιτσάρων της ΝΔ, Φλωρίδη. Πότε είπαμε ότι υπάρχουν δικαιολογημένες ανθρωποκτονίες; Εμφανίζετε ως βεντέτες τις ζώνες ανομίας και τη σύγκρουση εγκληματικών οργανώσεων», απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σαφείς αποστάσεις από τον Άδωνι Γεωργιάδη, για το θέμα της οπλοκατοχής, πήρε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

«Η Ελλάδα δεν το… ούτε η Ευρώπη το αποδέχεται αυτό. Εμείς έχουμε μία άλλη αντίληψη για την χρήση των όπλων, η Αμερική έχει την δική της επειδή εκεί θεωρούν ότι έτσι συγκροτήθηκε αυτό το κράτος».

Για την τοποθέτηση της βόμβας αναζητείται και δεύτερος δράστης, ενώ παράλληλα ερευνάται ποιος έδωσε την εντολή.