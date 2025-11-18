Βορίζια: Που εκτιμούν οι Αρχές ότι βρίσκονται τα όπλα - Η μαρτυρία για το καλάσνικοφ

Οι αρχές εκτιμούν ότι τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια βρίσκονται κρυμμένα σε σημεία της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου. Παράλληλα, παραδόθηκε και συνελήφθη ο αδελφός της 56χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της στο περιστατικό, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για την απόκρυψη του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στη βεντέτα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο 58χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Ηρακλείου και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Ο δικηγόρος του υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει καμία ένδειξη εμπλοκής του, τονίζοντας πως, σύμφωνα με κατάθεση αστυνομικού, την ώρα της συμπλοκής ο κατηγορούμενος βρισκόταν στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού καταγγέλλοντας αδίκημα σε βάρος του γιου του.

Παρόλα αυτά, ο 58χρονος αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του, ενώ υπάρχουν καταθέσεις που τον φέρουν να συμμετέχει στην περισυλλογή και απόκρυψη των όπλων. Μαρτυρία αστυνομικού αναφέρει ότι ο 58χρονος, μαζί με τον 19χρονο γιο του, φέρεται να απομάκρυνε ένα καλάσνικοφ από το σημείο της συμπλοκής.

Διαβάστε ακόμα: Βορίζια: Προφυλακίστηκε ο Φραγκιαδάκης - Την ώρα του μακελειού ήταν στο Α.Τ. και κατέθετε για τη βόμβα

Τη σοβαρότητα της υπόθεσης υπογράμμισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «εγκληματικές ομάδες και μαφιόζους» που συγκρούονται για κυριαρχία σε ζωοκλοπές, εκβιασμούς και ναρκωτικά.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αναφέρθηκε στην αυστηροποίηση του πλαισίου για την παράνομη οπλοκατοχή, επισημαίνοντας ότι όποιος παραδώσει όπλα πριν του ασκηθούν διώξεις θα απαλλαγεί από κατηγορία.

Διαβάστε ακόμα: Βορίζια: Παραδόθηκε και συνελήφθη ο αδερφός της 56χρονης που σκοτώθηκε στο μακελειό

Στο μεταξύ, ο 23χρονος που κατηγορείται για την τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό έως ότου αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών για την προφυλάκισή του. Εκείνος αρνείται κάθε εμπλοκή, ενώ οι αστυνομικές αρχές υποστηρίζουν ότι βιντεοληπτικό υλικό τον καταγράφει να περνά έξω από το σπίτι λίγο πριν την έκρηξη.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των όπλων συνεχίζονται, με τους αστυνομικούς της Ασφάλειας Ηρακλείου να εκφράζουν αισιοδοξία ότι βρίσκονται σε κρυψώνες της ίδιας περιοχής και θα εντοπιστούν σύντομα.