Βορίζια: Παραδόθηκε και συνελήφθη ο αδερφός της 56χρονης που σκοτώθηκε στο μακελειό

Παραδόθηκε και συνελήφθη ο αδερφός της 56χρονης που έχασε τη ζωή της στο μακελειό στα Βορίζια Κρήτης.

Όπως ανέφερε η ΕΡΤ, ο Βενιζέλος Φραγκιαδάκης συνελήφθη, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης που σχετίζεται με την απόκρυψη όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στη συμπλοκή.

Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για πρόσωπο που μπορεί να τούς οδηγήσει τελικά στην εύρεση του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στη συμπλοκή στα Βορίζια. Υπενθυμίζεται ότι οι τέσσερις γιοι του συλληφθέντα βρίσκονται ήδη στη φυλακή.