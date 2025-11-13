Βορίζια: Σκηνικό εκδίκησης αποκαλύπτουν οι αστυνομικοί - «Πότε θα μεγαλώσεις να πάρεις εκδίκηση;»

«Πότε θα μεγαλώσεις να πάρεις εκδίκηση;» – Η φράση αυτή, σύμφωνα με αστυνομικούς, ακούστηκε στο χωριό Βορίζια και αποτυπώνει το κλίμα που επικρατεί στην περιοχή.

Το στοιχείο αυτό αποτέλεσε αφορμή για νέα έρευνα γύρω από την πολύκροτη υπόθεση, όπως παρουσιάστηκε στο Live News.

Η σύλληψη του 23χρονου

Η υπόθεση της βεντέτας συνεχίζεται και με άλλες συλλήψεις, Αυτή την φορά πρόκειται για τον ανιψιό του 39χρονου που δολοφονήθηκε στο μακελειό στα Βορίζια. Ο νεαρός έφτασε το πρωί στα δικαστήρια Ηρακλείου, ζητώντας προθεσμία για να απολογηθεί.

Συνελήφθη στο κοιμητήριο του χωριού, όπου η οικογένεια είχε βρεθεί για να τιμήσει τον τάφο του 39χρονου.

Η συνήγορος του 23χρονου υποστηρίζει πως ο εντολέας της δεν έχει καμία γνώση από εκρηκτικές ύλες. Μάλιστα, εκείνο το βράδυ βρισκόταν σε γαμήλιο γλέντι, γεγονός που – όπως τονίζει – επιβεβαιώνεται και από καταθέσεις μελών της αντίπαλης οικογένειας.

Το βίντεο που αλλάζει τα δεδομένα

Δύο κάμερες κατέγραψαν τον 23χρονο έξω από το σπίτι όπου τοποθετήθηκε η βόμβα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στο Live News από τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, το υλικό δείχνει τον νεαρό με το αγροτικό του όχημα, λίγα λεπτά πριν την έκρηξη. Φαίνεται να βγαίνει από το αυτοκίνητο και να παίρνει κάτι από το πορτμπαγκάζ.

Η αστυνομία ερευνά εάν ο πατέρας του 23χρονου – γνωστός ως «Κούνελος» και ήδη κρατούμενος για ζωοκλοπές – ήρθε σε επαφή μέσα στη φυλακή με άλλον κρατούμενο που γνωρίζει από εκρηκτικούς μηχανισμούς. Μέσω αυτής της διαμεσολάβησης, εκτιμάται ότι μπορεί να κατασκευάστηκε η βόμβα.

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου, όταν ένας εκκωφαντικός θόρυβος συγκλόνισε τα Βορίζια. Η έκρηξη σημειώθηκε στο σπίτι της αντίπαλης οικογένειας, λίγα μόλις μέτρα από το οίκημα που χρησιμοποιούσε η οικογένεια του 23χρονου για αποθήκευση ζωοτροφών.

Το προφίλ του νεαρού

Ο 23χρονος είναι ο μικρότερος γιος του «Κούνελου». Ο αδελφός του, 24 ετών, καθώς και ένας ξάδελφος τους, έχουν επίσης προφυλακιστεί για ζωοκλοπές. Σε αντίθεση με εκείνους, ο ίδιος δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές. Περιγράφεται ως χαμηλών τόνων, ασχολούμενος με την κτηνοτροφία, ενώ στο παρελθόν εργαζόταν σε πλοία στη γραμμή Πειραιά – Κρήτη.

Με τη σύλληψη του 23χρονου, η ΕΛ.ΑΣ. φαίνεται να έχει απαντήσει στο ερώτημα «ποιος τοποθέτησε τη βόμβα». Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό ποιος έδωσε την εντολή και πού βρίσκονται τα όπλα. Ο νεαρός αποτελεί τον όγδοο εμπλεκόμενο στην υπόθεση, με τις έρευνες να συνεχίζονται εντατικά.