Βορίζια: Τι σημαίνει το «ξερό εβίβα» που καταγγέλλεται πως έβαλε φωτιά στα Βορίζια

Το βράδυ της Τρίτης, έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, μετά την παράδοση των τριών αδελφών Φραγκιαδάκη, έπειτα από το μακελειό στα Βορίζια, η 27χρονη σύζυγος του συλληφθέντα θέλησε να σχολιάσει τη στάση της άλλης οικογένειας.

Με μια φράση που δεν πέρασε απαρατήρητη, είπε πως εκείνοι αντέδρασαν με ένα «ξερό εβίβα», θέλοντας να δείξει ότι η συμμετοχή τους στη διαδικασία συμφιλίωσης ήταν τυπική και χωρίς ουσιαστικό συναίσθημα.

Στην κρητική παράδοση, όταν δύο οικογένειες έρχονται σε ρήξη και επιχειρείται σασμός –δηλαδή συμφιλίωση–, η διαδικασία ακολουθεί συγκεκριμένους άγραφους κανόνες.

Οι εκπρόσωποι των δύο πλευρών συναντώνται σε κοινά αποδεκτό χώρο, φέρνοντας μαζί τους κρέας, κρασί, συνοδευτικά, γλυκά και ό,τι άλλο απαιτεί μια γιορτινή περίσταση.

Κατά την αποχώρηση, συνηθίζεται να ανταλλάσσονται και δώρα, ως ένδειξη αμοιβαιότητας και καλής θέλησης.

Η αιχμή της νεαρής μητέρας

Η νεαρή θέλησε να καταδείξει ότι η άλλη οικογένεια δεν τήρησε το πνεύμα του εθίμου. Όπως υποστήριξε, εμφανίστηκαν στον σασμό «με μισή καρδιά», χωρίς να φέρουν τα καθιερωμένα συνοδευτικά, περιοριζόμενοι απλώς στο να σηκώσουν τα ποτήρια και να ψελλίσουν ένα «ξερό εβίβα» – ένα τυπικό «εις υγείαν» χωρίς ουσιαστική διάθεση συμφιλίωσης.

Με τη φράση αυτή, η σύζυγος του 27χρονου θέλησε να περάσει το μήνυμα ότι η άλλη πλευρά συμμετείχε στη διαδικασία μόνο για τα μάτια του κόσμου. Ότι η στάση τους δεν εξέφραζε πραγματική διάθεση καταλλαγής, αλλά έκρυβε δεύτερες σκέψεις και άλλες προθέσεις.