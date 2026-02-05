Ο αθόρυβος κίνδυνος του ραδονίου: Πώς το μετράμε στο σπίτι - Οι περιοχές με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις

Καμπανάκι για το ραδόνιο έκρουσε ο καθηγητής Θεραπευτικής - Αιματολογίας - Ογκολογίας και πρώην πρύτανης ΕΚΠΑ, Θάνος Δημόπουλος, με αφορμή Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου.

Το ραδόνιο είναι ένα αέριο που προέρχεται από τη γη και επειδή είναι βαρύτερο από τον αέρα καταφέρνει να συσσωρεύεται στα υπόγεια των κτιρίων, όπως εξηγεί ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, χημικός μηχανικός και καθηγητής του ΑΠΘ, μιλώντας στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Αταίριαστοι».

Πώς μετράμε το ραδόνιο

Μετράται είτε με παθητικούς ανιχνευτές, όπως μικρές πλαστικές κάψουλες με ανιχνευτές ινών ή ενεργό άνθρακα που τοποθετούνται σε δωμάτια για έναν με τρεις μήνες, κυρίως σε περίοδο που θερμαίνουμε τον εσωτερικό χώρο, γιατί έτσι δεν ανοίγουμε πολύ και η ανανέωση αέρα δεν είναι πολύ μεγάλη και μετά το αναλύουμε στο εργαστήριο.

Η μέτρηση μπορεί να γίνει με ενεργητικούς μετρητές, με φορητά όργανα που δίνουν συνεχή ή ωριαία ένδειξη, χρήσιμη για γνωστικούς ελέγχους, εντοπισμό των πηγών και αξιολόγησης των πιθανών μέτρων μείωσης των ποσοτήτων.

Ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης παρέπεμψε στην Εθνική Αρχή Ακτινοπροστασίας που διαθέτει ακριβή πρωτόκολλα για το τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες για να καθαρίσουν τα κτίρια.

Πώς διαπιστώνουμε αν έχει συσσωρευθεί στο σπίτι

Για να γίνει ο έλεγχος στις κατοικίες θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να επιλέξουν κύριους χώρους -υπνοδωμάτιο, καθιστικό κλπ- στα χαμηλότερα επίπεδα, όπως στο υπόγειο ή στο ισόγειο.

Ο ανιχνευτής θα πρέπει να τοποθετείται ένα με δύο μέτρα πάνω από το δάπεδο και μακριά από παράθυρα, πόρτες, θερμαντικά σώματα και άμεση ηλιακή ακτινοβολία για να υπάρχει μία ρεαλιστική απεικόνιση της ποιότητας του αέρα.

Αφήνουμε τον ανιχνευτή χωρίς να τον ανοίξουμε για δύο με τρεις μήνες και το στέλνουμε σε εργαστήριο, όπως σε υπηρεσία που θα υποδείξει η Εθνική Αρχή Ακτινοπροστασίας για να γίνει η ανάλυση. Έπειτα ,κολουθούν πρωτόκολλα βελτίωσης του αέρα, να καθαρίσει δηλαδή ο χώρος από το ραδόνιο.

Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας υπάρχουν οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις

Ο κ. Σαρηγιάννης έκανε λόγο για σημαντικό θέμα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχει συνεχής μέτρηση σε όλη την Ευρώπη, ενώ η μεγαλύτερη επιβάρυνση υπάρχει στη βόρεια Ελλάδα.

Κυρίως αφορά την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσπρωτία, την Ήπειρο και κάποιες περιοχές στην Πελοπόννησο όπου υπάρχουν λιγντικά κοιτάσματα.

Στην Αττική το ραδόνιο δεν συναντάται σε πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις, καθώς αφορά περιοχές όπως η Ξάνθη, η Καβάλα, η Χαλκιδική κλπ.