Βορίζια: Ξαφνική μεταγωγή των τριών προφυλακισμένων Καργάκηδων σε φυλακές εκτός Κρήτης

Ξαφνικές μεταφορές προφυλακισμένων σημειώθηκαν το μεσημερί της Παρασκευής (21/11), με επτά κρατουμένους ανάμεσα τους τρεις συγγενείς του Φανούρη Καργάκη να οδηγούνται από τη φυλακή της Νέας Αλικαρνασού στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου προκειμένου να μεταχθούν σε άλλες φυλακές της χώρας.

Οι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι στο μακελειό στα Βορίζια Καργάκηδες που έχουν προφυλακιστεί είναι ο αδερφός, ο γαμπρός και ο ανιψιός του 39χρονου που έπεσε νεκρός στην αιματηρή συμπλοκή και μοιράζονταν το ίδιο κελί από όταν οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Η απόφαση μεταγωγής τους έγινε απρόοπτα και σε γρήγορο χρόνο καθώς μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο στις 3 το μεσημέρι και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν στο πλοίο της γραμμής με προορισμό τον Πειραιά για να φτάσουν σε σωφρονιστικά ιδρύματα στην ηπειρωτική και τη νησιωτική χώρα.

Εκτός από τους συγγενείς του Φανούρη Καργάκη, μεταφέρονται σε άλλα σωφρονιστικά καταστήματα ακόμα τέσσερα άτομα από το Ηράκλειο και τα Χανιά, ανάμεσά τους άτομο που έχει καταδικαστεί για την υπόθεση του εμπρησμού στα απορριματοφόρα του δήμου Μαλεβιζίου, άτομο που κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας του θείου του και άτομο που προφυλακίστηκε για την εγκληματική οργάνωση των Χανίων.