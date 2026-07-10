Το κάμπινγκ είναι συνυφασμένο με ψησίματα, μπύρες, παρέες κλπ, ειδικά αν δεν παίρνεις κάποιο χάπι για την χοληστερίνη, ενώ στο παρελθόν αποτελούσε το «ορόσημο» των διακοπών στην Ελλάδα.
Πλέον μπορεί να μην συμβαίνει τόσο συχνά, ωστόσο οι τουρίστες φαίνεται να μην προτίθενται να πληρώσουν την χωριάτικη σαλάτα 12 ευρώ, επομένως βρίσκουν άλλους τρόπους να περάσουν καλά, όπως τα «ψηστήρια» στην θάλασσα.
Σε viral βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, βλέπουμε Βούλγαρους τουρίστες σε παραλίες της Ελλάδας, να έχουν βγάλει γκαζάκι, λαδορίγανη και να ψήνουν παϊδάκια πάνω στην άμμο με θέα την θάλασσα.
Οι χρήστες του X αντιδρούν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, άλλωτε σχολιάζοντας τον «πολιτισμό» των γειτόνων μας και άλλωτε επικροτώντας την στάση τους, καθώς δεν δίνουν λεφτά σε εστιατόρια που υπερχρεώνουν μια οικογένεια.
Άλλοι πάλι σχολιάζουν αυτήν την συνήθεια λέγοντας πως είναι στοιχείο των διακοπών, ειδικά όταν είσαι σε «camping mode», εκτός από τους Έλληνες που προτιμούν πιο λουξ πράγματα.
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