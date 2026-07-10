Το κάμπινγκ είναι συνυφασμένο με ψησίματα, μπύρες, παρέες κλπ, ειδικά αν δεν παίρνεις κάποιο χάπι για την χοληστερίνη, ενώ στο παρελθόν αποτελούσε το «ορόσημο» των διακοπών στην Ελλάδα.

Πλέον μπορεί να μην συμβαίνει τόσο συχνά, ωστόσο οι τουρίστες φαίνεται να μην προτίθενται να πληρώσουν την χωριάτικη σαλάτα 12 ευρώ, επομένως βρίσκουν άλλους τρόπους να περάσουν καλά, όπως τα «ψηστήρια» στην θάλασσα.

Σε viral βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, βλέπουμε Βούλγαρους τουρίστες σε παραλίες της Ελλάδας, να έχουν βγάλει γκαζάκι, λαδορίγανη και να ψήνουν παϊδάκια πάνω στην άμμο με θέα την θάλασσα.

Οι χρήστες του X αντιδρούν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, άλλωτε σχολιάζοντας τον «πολιτισμό» των γειτόνων μας και άλλωτε επικροτώντας την στάση τους, καθώς δεν δίνουν λεφτά σε εστιατόρια που υπερχρεώνουν μια οικογένεια.

Άλλοι πάλι σχολιάζουν αυτήν την συνήθεια λέγοντας πως είναι στοιχείο των διακοπών, ειδικά όταν είσαι σε «camping mode», εκτός από τους Έλληνες που προτιμούν πιο λουξ πράγματα.

Απολαύστε υπεύθυνα:

Many Bulgarians spend their summer vacation in Greece, yet many still prefer cooking their own food at the beach instead of eating in restaurants. pic.twitter.com/fDdlgWT13s — една българка (@transbulgaria) July 7, 2026

Αυτος ειναι ο μεσος τουριστας στη βόρεια Ελλάδα. Για να ξερουμε για τι μιλαμε οταν "πανηγυριζουμε" για τα νούμερα του τουρισμού https://t.co/6hQkxqbjYz — Konstantinos T 🇬🇷 (@ifastk) July 7, 2026

Όλος ο πλανήτης που πάει σε camping mode, μαγειρεύει το δικό του φαΐ, και είναι απολύτως φυσιολογικό.

Κυριολεκτικά όλοι.



Για τον Έλληνα είναι δύσκολο να το κατανοήσει, επειδή ο Έλληνας έχει μάθει να ζει πραγματικά λουξ σε σχέση με άλλους λαούς, και θα πάει σε εστιατόρια. https://t.co/OAU10X2XNw — Óðinn (@DeusExBoreae) July 7, 2026

Χρεώστε σεις horiatiki and horta twenty euro εγώ θα βρω τον κοντινότερο βούλγαρο μερακλή και θα του πω kerasi gazaki https://t.co/t2deF9txnn — Ζαν Κλωντ Βαν Garde (@VanViperVic) July 8, 2026