Βουλιαγμένη: Απελπισμένη αναζήτηση για τον δύτη - Η «προφητική» ταμπέλα που φέρεται να αγνόησε

Κορυφώνεται η αγωνία στη Βουλιαγμένη, την ώρα που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι προσπάθειες εντοπισμού του 34χρονου δύτη, που αγνοείται μετά από κατάδυση στο δεύτερο λιμανάκι.



Οι έρευνες των αρχών έχουν επικεντρωθεί σε ένα συγκεκριμένο υποθαλάσσιο σπήλαιο, σημείο που χαρακτηρίζεται από υψηλή επικινδυνότητα, όπως αναφέρει το Orange Press Agency.





Στο εν λόγω σημείο στην είσοδο του σπηλαίου, όπως φαίνεται στο βίντεο του πρακτορείου, είχε τοποθετηθεί ​μια προειδοποιητική πινακίδα, με σκοπό να αποτρέπει τους δύτες από το να εισέλθουν. Τα λόγια που αναγράφονται σε αυτήν είναι:



​«Πέρα από το σημείο αυτό, δεν υπάρχει τίποτα να δεις που να αξίζει περισσότερο από τη ζωή».



Οι αρμόδιες Αρχές εκτιμούν ότι έχουν εντοπίσει το σημείο στο οποίο πρέπει να επιχειρήσουν, όμως λόγω της επικινδυνότητας του σημείου χρειάζεται ειδική προετοιμασία η αποστολή, γι' αυτό και καθυστερεί.