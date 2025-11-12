Βραβεύτηκε ο 21χρονος Έλληνας σέρφερ που έσωσε πατέρα και κόρη από βέβαιο πνιγμό

Χρυσό τιμητικό μετάλλιο έλαβε ο 21χρονος σέρφερ Αναστάσιος Γκαρίπης, ο οποίος το καλοκαίρι έσωσε πατέρα και κόρη από βέβαιο πνιγμό στη Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, δεδομένου ότι ο πατέρας και η κόρη είναι ουγγρικής καταγωγής, το μετάλλιο δόθηκε από τον ίδιο τον Ούγγρο πρόεδρο.

Υπενθυμζεται ότι, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Αναστάσιος Γκαρίπης, αθλητής kite surfing, ακολουθούσε την θαλάσσια προπόνησή του στις 11 Ιουλίου στο Φανάρι της Επανομής, στη Θεσσαλονίκη όταν σε απόσταση 1,5 χλμ από την ακτή διέκρινε μέσα στο νερό δύο άτομα, που κουνούσαν με απελπισία τα χέρια τους και φώναζαν για βοήθεια.

Αμέσως κατάλαβε ότι για κάποιο λόγο είχαν παρασυρθεί από τον αέρα, τα ρέματα και κινδύνευαν να πνιγούν. Πλησίασε και κατάφερε να τους ανεβάσει στην σανίδα του για να κρατηθούν, ενώ προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί τους να τους εμψυχώσει, έως ότου φτάσει το λιμενικό. Επρόκειτο για έναν Ούγγρο τουρίστα και την 10χρονη κόρη του.

«Με 70 – 80 χλμ την ώρα, με την οποία διασχίζει η σανίδα το νερό δεν είναι εύκολο να παρατηρήσεις κάποια επιπλέοντα αντικείμενα η ανθρώπους στην θάλασσα», σημειώνει ο Αναστάσης ο οποίος από καθαρή τύχη κατάφερε να διακρίνει πατέρα και κόρη να επιπλέουν μετά δυσκολίας. Μια άλλη ισπανίδα σέρφερ ανησυχώντας για το σημείο όπου έβλεπε ακινητοποιημένο τον Αναστάση, έφτασε στο σημείο με μεγαλύτερη σανίδα, από την οποία κρατήθηκαν οι κολυμβητές.

Ο πατέρας και η κόρη ενημέρωσαν τους αρμόδιους στην Ουγγαρία και λίγους μήνες αργότερα ο Αναστάσης έλαβε ένα μέιλ από το γραφείο του προέδρου της Ουγγαρίας με μια πρόσκληση να επισκεφτεί την Βουδαπέστη για την επικείμενη βράβευσή του.

